نخستین اتوبوس گردشگری کشور در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از رونمایی اولین اتوبوس دوطبقه گردشگری ایران در مشهد خبر داد.

مهدی خجسته گفت: این اتوبوس همزمان با همایش حمل و نقل در 30آذرماه در مشهد رونمایی می شود.

وی ادامه داد: این اتوبوس در دو طبقه بازسازی شده است ضمن اینکه بعد از رونمایی از آن راه اندازی دیگر اتوبوس ها نیز در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد ادامه داد: برای راهاندازی این اتوبوس، یک اتوبوس دو طبقه از رده خارج با هزینهای بالغ بر300 میلیون ریال بازسازی شده است.

دعوت از بانوان برای فعالیت در سیستم تاکسیرانی

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: بانوانی که دارای پروانه تاکسیرانی معتبر هستند می‌توانند در سیستم تاکسیرانی در سطح مشهد فعالیت کنند.

هادی عطارزاده طوسی تصریح کرد: از چندی قبل شبکه بیسیم بانوان در مشهد با شماره 8082 راه‌‌اندازی شده است که برای تامین نیروی آن از بانوان استفاده می‌شود و در حال حاضر حدود 100 راننده زن در شبکه بیسیم 8082 مشغول به فعالیت هستند.

عطارزاده در خصوص نحوه دریافت پروانه تاکسیرانی از سوی بانوان گفت: هریک از بانوان علاقمند به دریافت پروانه تاکسیرانی باید دارای گوهینامه 2ب، سن بالای 23 سال، متاهل، عدم سوء پیشینه و همچنین در هیچ شغل دیگری مشغول به فعالیت نباشند تا مجوز فعالیت برای آنها صادر شود.

6 دی ماه آخرین مهلت دریافت آثار استقبال از بهار مشهد

تنها 10 روز تا پایان مهلت ارسال آثار هنری برای شرکت در فستیوال استقبال از بهار مشهد مقدس باقی مانده است .

بعد از پایان این فرصت که قابل تمدید نیز نخواهد بود، کار داوری بر روی آثار رسیده انجام خواهد شد و 12 دی ماه نتایج اولیه داوری منتشر می گردد تا پس از طی مراحل دفاع از پروژه و تفاهم ، کار عقد قراداد ، تحویل پروژه همچنین نصب و اکران آن در فضای شهری و عملیات نگهداری آن تا بهار سال آینده صورت پذیرد.

پروژه استقبال از بهار مشهد که بعد از پنج دوره برگزاری، مشهد را تبدیل به موزه ای به وسعت یک شهر کرده بود، در سال آینده نیز با بهره گیری از تمامی هنرهای موجود ، خلاقیت هنرمندان ، ابتکار و ذوق هنری آنان تلاش دارد تا در ادامه ی این مسیر گام هایی محکم و استوار برداشته و نقشی جدید بر دل شهر و شهروندان بنهد.

تخریب یک ساختمان 2 طبقه در خیابان علیمردانی

به دنبال گود برداری غیراصولی برای احداث ساختمان جدید، ساختمان قدیمی مجاور محل گودبرداری، تخریب شد.

ساعت 6 صبح امروز دوشنبه طی تماس مردمی یک مورد ریزش ساختمان دو طبقه واقع در خیابان علیمردانی 45 به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد که در پی دریافت این خبر بلافاصله نجاتگران دو ایستگاه 6 و 2 آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.

بر پایه این گزارش در اثر رعایت نکردن نکات ایمنی لازم و فقدان حفاظ در حین گودبردار ، ساختمان مجاور فرو ریخت.

گفتنی است خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشته است.

احداث 300 هزار مترمربع فضای سبز در منطقه 10 مشهد

شهردار منطقه 10 مشهد گفت : از سال 88 تاکنون بالغ بر 300 هزار مترمربع فضای سبز در قالب بوستان و پارک خطی در منطقه احداث شده است.

حمید ضمیری گفت: از جمله پتانسیلها و ویژگیهای این منطقه میتوان معابر تمیز، بوستان‌های خطی، وجود مراکز علمی و فرهنگی و بهداشتی، وجود بزرگراههای امام علی(ع)، میثاق و آزادی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در این مدت معابری همچون حجاب، حسابی، خادم‌الشریعه و فلاحی باز گشایی شده است.

اصلاح کانال جمع‌‎آوری آب‌‎های سطحی خیابان کاشف

شهردار منطقه یک مشهد از اصلاح کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی خیابان کاشف خبر داد.

مسعود ایاز گفت: در فصول پر بارش سال با هدایت آب‌های سطحی به این کانال‌ها می‌توان از عبورو مرور ایمن برای عابران پیاده و خودروها برخوردار بود.

وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر در منطقه یک سعی بر ایجاد و یا اصلاح هر چه بیشتر و بهتر این کانال‌ها شده که هدف نهایی انتقال آب‌های سطحی این منطقه به سمت کال قره‌خان است.

برگزاری اختتامیه جشنواره بین‌المللی طلبه آسمانی در مشهد

اختتامیه جشنواره بین المللی طلبه آسمانی به همت مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س) مشهد و شهرداری منطقه 8 برگزار شد.

با هدف ایجاد زمینه برای ارائه مبانی نظری پیرامون شخصیت آرمانی طلبه، تجلیل از مقام شامخ روحانیت، بهره‌مندی از رای و اندیشه صاحبنظران محقق و پژوهشگر و شناخت بعد ملکوتی و شخصیتی، عرفانی روحانیون معظم و طلاب در جامعه، اختتامیه جشنواره بین‌المللی طلبه آسمانی در محل تالار تربیت برگزار شد.