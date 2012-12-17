تنها راه تشخیص حقیقت پیروی از ولی فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمدتقی پورمحمدی صبح امروز دوشنبه در جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان مراغه گفت: روحانیون آگاه و مجاهد در راه اسلام همیشه خار چشم دشمنان بوده اند که از این به بعد نیز روحانیون باید با افزایش بصیرت خود و موضع شناسی، بیش از پیش دشمن را از رسیدن به اهداف منحوس خود بازدارند.

وی در ادامه ضمن تاکید مجدد بر اهمیت پیروی از دستورات ولی فقیه در شرایط کنونی گفت: دوری از ولی فقیه در جامعه تبعات بسیار منفی بر پیکره جامعه در همه حوزه های سیاسی ، دینی ، اجتماعی و فرهنگی خواهد گذاشت.

پورمحمدی ابراز داشت: بسیاری از انحراف های فکری که در جامعه کنونی مشاهده می شود نتیجه همین پیروی نکردن از ولی فقیه و گرفتار شدن در میان تبلیغات منفی استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه مراغه در ادامه سخنان خود ضمن تشویق طلاب بر افزایش سطح سواد و مطالعات خود در زمینه ولایت فقیه گفت: طلاب موظف هستند هرچه می توانند با نسل جوان تعامل برقرار کرده و به شبهات آنان در همه مسائل نظیر ولایت فقیه جوابی قانع کننده بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیت الله دستغیب و شهادت چندین تن از علمای ربانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: استکبار جهانی از نفوذ روحانی در بین مردم می ترسد به همین خاطر تلاش می کند که چهره روحانیت را در بین مردم کاملا متفاوت تر از آن چه که هست نشان دهد .

پورمحمدی همچنین گفت: مردم آگاه و روحانیون باید تلاش کنند با افزایش تعاملات خود در همه زمینه های دینی ، سیاسی ، اجتماعی و دیگر زمینه ها توطئه های استکبار جهانی را نقش بر آب کنند.