آزمایشگاه تونل باد ماورای صوت به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین و بزرگترین تونل باد حدود صوت کشور گفت: راه اندازی این تونل از جمله لازمات صنعت هوافضا بود که خوشبختانه این مهم در شیراز اتفاق افتاد و امیدواریم این روند توسعه ای ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از ابزارهای بسیار مهم برای دستیابی به دانش و فناوری در این حوزه همین آزمایشگاه تونل باد است که به طور یقین می تواند ما را برای دستیابی به دانش بیشتر راهنمایی کند.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه 11 ستاد فناوری راهبردی شکل گرفته، یادآورشد: معاونت علمی و فناوری برای اینکه به بهترین شکل وظیفه خود را اجرایی کند و اقدام به شناسایی حلقه های مفقوده نظام ملی نوآوری و فناوری کوشا باشد اقدام به راه اندازی 11ستاد کرد که یکی از آنها ستاد فناوری هوا و فضا است.

وی تصریح کرد: این ستاد اسناد مربوط به هدفگذاری کشور در خصوص فناوری هوا و فضا را انجام می دهد.

سلطانخواه ادامه داد: ستاد فناوری گیاهان دارویی، طب سنتی و انرژی های نو از دیگر ستادهای بسیار مهم است که می تواند کمکهای شایانی در این بخش داشته باشد.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در نشست خبری حضور خواهد یافت و همچنین ساعت 16 نیز در نشست با اساتید و نخبگان دانشگاه شیراز حضور خواهد یافت.