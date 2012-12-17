ارجاع 3500 فقره پرونده به واحد مددکاری انتظامی ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم فتاح علی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ادامه داد: از این تعداد دو هزار و 396 فقره معادل 68 درصد پرونده‌های ورودی به صلح و سازش منجر شده است.

وی با بیان اینکه تماس با 110 در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد افزایش یافته است، گفت: اعزام گشت به ماموریت‌های بی‌‌اهمیت منجر به بروز مشکل می شود در این راستا اقشار مختلف مردم باید از تماس‌های غیرضروری با فوریت‌های پلیسی 110 خودداری کنند تا به این ترتیب پلیس در ایجاد امنیت به طور موثر ایفای نقش کند.

فتاح‌ علی با بیان اینکه در این نهاد انتظامی با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسان و متخصصان جلساتی برای آگاه‌ سازی اقشار مختلف جامعه برپا می‌شود، افزود: از ابتدای سال تاکنون 158 مورد در مساجد، 217 مورد در مدارس، 146 مورد در پایگاه‌های بسیج، 212 مورد در اداره‌ها برای مطرح کردن مباحث مختلف آسیب‌های اجتماعی جلسه برپا شده است.

فرمانده انتظامی ارومیه به اینکه برای کنترل سرقت در جامعه همکاری جمعی شکل گیرد، ادامه داد: در این مدت سرقت از مغازه 23 درصد و سرقت احشام 20 درصد کاهش یافته ولی سرقت از داخل خودرو، قطعات خودرو، سرقت از کوله باغ‌ها و از ساختمان‌های نیمه‌تمام افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی ارومیه یکی از مشکلات این شهرستان در چند ماه گذشته را سرقت کابل‌های برق و مخابرات عنوان کرد و اظهار داشت: از این بابت نگرانی زیادی بین مشترکان و مسئولان ابراز شده بود که با تمهیدات اتخاذ شده این معضل کنترل شده و در حوزه کلانتری 16 نیز کشفیات را داشته ‌ایم.