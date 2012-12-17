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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

خان بلوکی:

ناوگان حمل و نقل جاده ای باید جوان شود

ناوگان حمل و نقل جاده ای باید جوان شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان کشور تاکید کرد: ناوگان حمل و نقل جاده ای باید جوان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خان بلوکی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و رانندگان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی و ورزشی میلاد کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه وسایل نقلیه ناوگان حمل نقل جاده ای باید جوان شود، اظهار داشت: هم اکنون به دنبال واردات کامیون استاندارد و ارزان قیمت هستیم که سیستم ناوگان حمل و نقل را نوسازی و جوان کنیم.

وی گفت: 360 هزار وسیله نقلیه در ناوگان جاده ای با 520 هزار راننده وجود دارد که از 360 هزار وسیله نقلیه حدود 190 هزار وسیله نقلیه بالای 25 سال عمر دارند و باید اسقاط شوند.

خان بلوکی افزود: بنابراین رانندگان باید کامیون خوب و تهسیلات ارائه شود تا اقدام به اینکار کنند.

رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان کشور افزود: به دنبال کاهش قیمت لاستیک به زیر یک میلیون و 500 هزار تومان هستیم که به دنبال واردات هستیم که قیمت آن بالای 2 میلیون تومان بود.

وی تصریح کرد: بیمه تکمیلی رانندگان نیز شرایط بهتری پیدا کرده که نفری دو هزار تومان پرداخت می کنند ولی قبلاً 7 و نیم تا 11 هزار تومان بود.

رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان کشور اظهار داشت: وقتی پلیس را در جاده مشاهده می کنیم قوت قلب و امنیت را احساس می کنیم.
 

کد مطلب 1768879

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