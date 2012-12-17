مردم سیدی بوزید با سنگ به استقبال رئیس جمهور تونس رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی ، منابع تونسی اعلام کردند: تظاهرات کنندگان در شهر سیدی بوزید تونس در دومین سالگرد انقلاب این کشور، المنصف المرزوقی رئیس جمهور موقت و مصطفی بن جعفر رئیس پارلمان را با سنگ هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: لحظاتی پیش از آغاز سخنرانی المرزوقی، تظاهرات کنندگان با شعارهای "دولت ساقط شود" و "برو برو" به استقبال وی رفتند.

المرزوقی گفت : احساسات شما را درک می کنم، اما باید به اطلاع شما برسانم که دولت تدابیری اتخاذ کرده است که کشور را از مشکلات کنونی نجات دهد.

رئیس جمهور موقت تونس در میان شعارهای ضد دولتی معترضان افزود: این اولین بار است که دولت ما، مردم را چپاول نمی کند.

منابع آگاه تونسی اعلام کردند که هنگام حضور المرزوقی بر سر مزار محمد بوعزیزی فروشنده ای که در دسامبر 2010 در سیدی بوزید خود را سوزاند، شعارهایی علیه وی سر داده شد.

منابع فوق اعلام کردند: هیچ درگیری میان تظاهرات کنندگان و پلیس رخ نداد.