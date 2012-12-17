حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رهی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم سالروز وحدت حوزه و دانشگاه که در حوزه علمیه صادقیه سمنان برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه حوزه و دانشگاه باید مکمل یکدیگر باشند، افزود: برای رسیدن به وحدت ابتدا باید هدف مشخص شود تا وحدت شکل گیرد.

ایجاد بسترهای لازم برای ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه



وی مادی گری را مهمترین عامل در برخی افراد دانست که مخالف وحدت حوزه و دانشگاه هستند و اظهار داشت: در صورتی که دنبال دنیا و مسایل مادی باشیم این وحدت شکل نمی گیرد.

رهی، ترویج فرهنگ اسلامی در بین جوانان و نوجوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید بسترهای لازم را برای جوانان و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه فراهم سازیم تا به وحدت لازم برسیم.

علم هدف دار انسان ها را به وحدت می رساند

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان با اشاره به تلاش دشمنان و هدف گرفتن جوانان برای مقابله با انقلاب اسلامی، گفت: علم باید زمینه ساز وحدت بیشتر در جامعه شود و علم هدف دار انسان ها را به وحدت می رساند.

وی بر ترویج و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در مقیاس کوچکتر در جامعه تاکید کرد و گفت: باید زمینه برگزاری این کرسی ها در جامعه فراهم شود تا جوانان حرف خود را به مسئولان بزنند.

رهی گفت: با توجه به شبیخون و ناتوی فرهنگی دشمنان باید در تربیت فرزندان تلاش بیشتری کنیم تا آنها را در مقابله با هجمه های دشمنان مصون نگه داریم.

حوزه و دانشگاه سبب شکوفایی استعدادهای یک ملت می شوند

استاندار سمنان با بیان اینکه حوزه و دانشگاه دو مرکز مهم دینی و علمی هستند که با وحدت و همدلی می‌توانند مکمل هم باشند، افزود: این دو نهاد فرهنگی و تاثیرگذار جامعه، می‌توانند سبب شکوفایی استعدادهای یک ملت تا فتح کامل قله‌های پیشرفت و ترقی شوند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی و افزایش وحدت بین حوزه و دانشگاه تاکید کرد و افزود: وحدت بین این دو نهاد تاثیرگذار سبب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان شده است.

رهی تصریح کرد: حوزه و دانشگاه‌های مسلمان در جهت خدمت به مردم و تداوم بیداری اسلامی تلاش کنند.

ولایت فقیه محور وحدت در ایران اسلامی

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این همایش، وحدت بین حوزه و دانشگاه را مهم خواند و تاکید کرد : ولایت فقیه محور وحدت در ایران اسلامی است.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با اشاره به معنای صحیح وحدت حوزه و دانشگاه، عنوان کرد: معنای این پیوند این است که مدیریت جامعه باید در دست دو مرکز مدیریتی مهم باشد که یکی از آن‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و یکی دیگر هم مدیران دینی و فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه هستند.

وی با بیان اینکه مدیرانی که در حوزه‌های علمیه هستند الان از دو مزیت برخوردارند تصریح کرد: یک مزیت، داشتن قدرت کنترل نیروهای مردمی، پایگاه سنگین، معتبر و عمیق نفوذ در دل‌های مردم است که با یک کلمه تمامی نیروهای دیگر را وادار به خضوع می‌کنند.

کارکرد‌های حوزه و دانشگاه باید مکمل یکدیگر باشد

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هرچه ارتباط حوزویان و دانشگاهیان ضعیف‌تر باشد مشکلات جامعه رو به تزاید خواهد رفت، تاکید کرد: هرچه این دو قشر به هم نزدیک‌تر باشند، موفقیت مردم و خود آن‌ها بیشتر می‌شود.

شاهچراغی با بیان اینکه کارکرد‌های حوزه و دانشگاه باید مکمل یکدیگر باشد، گفت: این دو قشر باید در کنار هم باشند، نه اینکه یکی بیاید بخشی از کارهای او را و او هم بخشی از کارهای این را انجام دهد و هیچ‌کدام به کار خودشان نرسند، این را وحدت حوزه و دانشگاه نمی‌گوییم و اصلا هم لازم نیست که کسی از حوزه بیاید در دانشگاه و درس دانشگاه را بخواند و بالعکس.