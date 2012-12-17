هدف گذاری کلان برای توسعه گردشگری همدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری استان همدان با انتقاد از وضعیت گردشگری همدان گفت: جشنواره زمستانی نباید وسیله ای برای توسعه گردشگری باشد بلکه گردشگری زمستانه باید از نظر طبیعت همدان، گردشگران خارجی و داخلی را جذب کند.

وی تأکید کرد: همدان باید به عنوان یک استان گردشگر زمستانه معرفی شود به طوری که سرما و یخبندان تأثیری در آن نداشته باشد.

وی خطاب به دستگاه های متولی توسعه گردشگری گفت: فضا را باید گسترده تر و بزرگ تر ببینید تا ظرفیت های زمستانی به خوبی معرفی شود.

به اعتقاد استاندار همدان، کسانی که در فصول تابستان و بهار به استان همدان سفر می کنند گردشگر نیستند و مسافر هستند و در مسیر عبوری خود بازدیدی از گنجنامه، عباس آباد و علیصدر دارند و نهایتا چادری را نصب و صبح دوباره راهی می شوند.

وی ادامه داد: گردشگر کسی است که دو روز تا یک هفته را در همدان اقامت داشته باشد که در این راستا باید برای آنها برنامه های متنوعی تدوین شود.

نباید هدف اصلی جذب گردشگر در جشنواره خلاصه شود

وی با بیان اینکه با برنامه های هوشمندانه باید به گردشگران و علاقمندان همدان که به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن کشور معرفی شده است، شناسانده شود، اضافه کرد: برای تحقق توسعه گردشگری باید هدف گذاری ها را کوچک نکنیم و نباید هدف اصلی جذب گردشگر در جشنواره خلاصه شود.

آزاد افزود: از حالا باید برای مسافران ایام نوروز برنامه ریزی کرد که در آن زمان با گلایه مندی و نارضایتی آنها به جهت نبود دستشویی، هتل، ترافیک و پارکینگ مواجه نشویم.

وی عنوان کرد: برخی سودجویان گردشگران را به اقامت در سوئیت هایی ترغیب می کنند که در حاشیه شهر قرار دارند و از وضعیت مناسبی بهره مند نیستند و این مسئله باعث فرار گردشگر می شود.

آزاد با بیان اینکه همه مسافران به دنبال هتل پنج ستاره نیستند، گفت: درصد ناچیزی از مسافران به دنبال هتل می گردند و در این راستا باید برای سایر افراد و اقشار که درآمد متوسط دارند و می خواهند کمتر هزینه کنند، کمپ های گردشگری ساخته شود.

وی تأکید کرد: باید برای مسافرانی که در پارک ها چادر می زنند فکر اساسی شود که در این راستا برای ساخت سوئیت های ارزان قیمت و کمپ های دارای رستوران و پارک و محل اقامت می توان از ظرفیت کسانی که زمین دارند استفاده و آنها را به سرمایه گذاری تشویق کرد.

استاندار همدان اضافه کرد: باید سوئیت ها و آپارتمان هایی که به مسافران اجاره داده می شود شناسایی شوند و با طبقه بندی و درجه بندی و تعیین صلاحیت برای این واحدها شناسنامه و کد در نظر گرفته شود تا همانند مسافرخانه ها قابل کنترل و نظارت باشد.

وی ادامه داد: در ورودی های شهر همدان نیز توسط شهرداری می توان براساس میزان هزینه مسافر این اماکن را اطلاع رسانی و تبلیغ کرد.

آزاد گفت: همدان در وضعیتی قرار گرفته که می تواند بخشی از مسافران شمال کشور را جذب کند چرا که دیگر این مناطق جذابیت خود را از دست داده اند و همدان می تواند این جاذبه را داشته باشد.

وی افزود: همدان دارای یک منطقه خوش آب و هوا است که جاذبه های طبیعی و مکان دیدنی بسیاری دارد که با معرفی مناسب آنها می توان زمینه جذب گردشگر را فراهم کرد.

وی عنوان کرد: در این فرصت باقی مانده می توان برای گردشگری زمستانی برنامه ریزی بلند مدت کرد و جشنواره زمستانی مانند جشنواره های مختلف جزیره کیش در اوج قرار گیرد.

در مسیر مکان های دیدنی همدان همچون غارعلیصدر هیچ جاذبه ای دیده نمی شود

استاندار با تأکید بر اینکه همدان را به عنوان گردشگری خرید معرفی کنید، گفت: در مسیر مکان های دیدنی همدان همچون غارعلیصدر هیچ جاذبه ای دیده نمی شود که مسافر و گردشگر توقف کند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه گردشگری استفاده شود، ادامه داد: در مسیر اماکن دیدنی روستاهای بسیاری وجود دارد که با ارائه غذا، نان و بازی محلی می توانند زمینه اقامت گردشگران را فراهم و موجب درآمدزایی خود شوند.

وی پیشنهاد داد: یک شرکت مسافرتی راه اندازی شود تا از تمام نقاط کشور گردشگر به استان بیاورد و به نحوی صنعت تورگردانی در همدان رونق گیرد.

آزاد از شهرداری همدان خواست که مرکز خرید بزرگی راه اندازی کند و افرادی که قصد فعالیت در این مرکز را دارند کاملا به صورت انتخابی مستقر کند.

وی ادامه داد: کسانی که مسافرت می کنند دیگر فکر اقتصادی نمی کنند و تمایل به خرید در آنها بیشتر می شود که باید از این فضا و موقعیت اقتصادی استفاده کرد.

باید تاکسی هوایی در همدان راه اندازی شود

استاندار همدان تأکید کرد: باید تاکسی هوایی در همدان راه اندازی شود به طوری که گردشگران را از غارعلیصدر به گنجنامه یا از فرودگاه به گنجنامه ببرد اگر چه ظرفیت آن محدود است ولی برای ایجاد جاذبه گردشگری فکر فوق العاده ای است.

وی با بیان اینکه تبلیغات جشنواره زمستانی باید به صورت منسجم صورت گیرد، گفت: یک قرارداد با شبکه پر بیننده داخلی و حتی با شبکه سحر و جام جم برای پخش تیزرهای تبلیغاتی جشنواره و جاذبه های گردشگری همدان بسته شود.

وی در پایان عنوان کرد: همه بخش های صنایع دستی می تواند بازار خوبی برای استان فراهم کنند و صنایع دستی و میراث فرهنگی می توانند باعث توسعه گردشگری استان باشند.