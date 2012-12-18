نگارخانه های شیراز همگام با هنر/ شش نمایشگاه در نگارخانه های شهر

به گزارش خبرنگار مهر، انسانها هنر را برای تسکین فکر و درد خود برگزیده‌اند، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنری در هنر مایه های از آرامش را می‌جویند.

زیبایی و زیبا آفرینی در هنر اصل بشمار می رود هرچند در هرزمان زیبایی به شکل‌های مختلفی درک می شود.

در دنیای امروز ما هنر جنبه های مختلفی پیدا کرده و مردم برای دور شدن از دغدغه ها گوشه ای از وقت خود را در نمایشگاه ها می گذرانند.

نمایشگاه نقاشی گروهی سیاه قلم مو در آبگینه

نمایشگاه نقاشی گروهی سیاه قلم مو در حمایت از کودکان سرطانی با 30 اثر نقاشی به صورت آزاد از 26 آذر ماه برگزار و تا یک دی ماه در نگارخانه آبگینه ادامه دارد.

زهرا نادی مهمان باغ ملی

دومین نمایشگاه آثار گرافیک زهرا نادی 25 آذر ماه در نگارخانه ملی واقع در باغ ملی آغاز به کار و تا یک دی ماه علاقه مندان به آثار گرافیک را پذیرا است.

نمایشگاه معرق خط مهمان وصال شیراز

نمایشگاه معرق خط از آثار سارا اسد فلسفی زاده در نگارخانه وصال از 24 تا 29 آذر ماه به نمایش گذاشته شده است.

همبودی سایه ها در وصال

نمایشگاه نقاشی آسیه فخری با عنوان همبودی سایه ها از 24 اذر ماه در نگارخانه وصال آغاز و تا 29 اذر ماه مهمان علاقه مندان است.

عکس های سفر در گالری حوزه هنری

نمایشگاه "عکس های سفر" شامل مجموعه عکس های ابراهیم حقیقی از تاریخ 30 آذر تا 7 دی ماه در گالری حوزه هنری فارس برگزار می شود

در این نمایشگاه حدود 22 عکس از مجموعه " سفر اول" از مجموعه عکس هایی که در بین سال های 1348 تا1352 در سفرهای دانشجویی توسط این هنرمند گرافیست و عکاس به صورت سیاه وسفید از مناطق ایران گرفته شده به نمایش گذاشته شده است.

انار مهمان شیوه

نمایشگاه صنایع دستی گروهی انار از 25 تا 30 آذرماه در نگارخانه شیوه برپاست.

در این نمایشگاه کارهای گروهی هنرمندان جوان شامل سفال، چرم، کیف و کفش گلیمی، وبترای (نقاشی روی شیشه ) و غیره نمایش داده می شود.