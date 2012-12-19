قیمت سبد یلدایی برای خانواده 4 نفره/ یلدای امسال با طعم ارز

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا شبی است که از دیرباز مورد نظر خانوارهای ایرانی بوده و آنها به بهانه این شب، گرد هم جمع شده و دیداری تازه می‌کنند. این دیدار اگرچه در سالهای گذشته وسعت زیادی به لحاظ افراد ندارد اما همچنان هستند خانواده‌هایی که ترجیح می‌دهند این شب را به مهمانی بروند یا مهمانی بدهند.

اما امسال گرانی ارز حتی بر خرید خانوارها در این شب نیز تاثیر گذاشته و بسیاری از کالاها که حتی تولید داخلی هم هستند و نیازی به واردات ندارند به بهانه اینکه نرخ ارز نوسان دارد و دلار مدام بالا و پایین می‌شود افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، این در شرایطی است که مسئولان اعلام می‌کنند که برای اقلام سبد مصرفی خانوار در شب یلدا نیازی به واردات نیست.

در این میان اگر اقلام سبد مصرفی خانوارها در این شب را آجیل و خشکبار، میوه، شیرینی و نظایر آن در نظر بگیریم، در هیچ یک از این کالاها ایران واردکننده نیست و مروری بر اقلام آن نشان می‌دهد که در خشکبار ایران تقریبا اولین صادرکننده بزرگ دنیا است، در مورد میوه نیز امسال ممنوعیت واردات میوه بیش از هر زمان دیگری اعمال شده و در رابطه با آن سختگیری شده است و در مورد شیرینی نیز ایران هیچگاه واردات نداشته است و به دلیل خصوصیات ذاتی این کالا، همواره تولید داخل آن رونق داشته است.

حال و هوای این روزهای بازار نیز به خوبی نشانگر این است که مردم استقبال کمتری نسبت به خرید اقلام شب یلدا از خود نشان می‌دهند و به گفته فروشنده‌ها نیز، امسال شب یلدا کسادتر از سالهای گذشته است؛ از سوی دیگر، مردم نیز دخل و خرجشان به اندازه‌ای است که کفاف خریدهای روزمره را می‌دهد و عموما مردم خریدهای شب یلدا را در اولویت خود قرار نمی‌دهند؛ شاید هم دیگر خبری از سفره‌های رنگین و پرمهمان شب یلدایی نیست.

قیمت آجیل شیرین شب یلدا در بازار

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مغز گردو 38 هزار تومان، هر کیلوگرم پسته اعلا 35 هزار و 500 تومان، قیمت هر کیلوگرم تخمه کدو مشهدی 9 هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم بادام 22 هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم توت خشک 24 هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم تخمه ژاپنی 14 هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم فندق 30 هزار تومان در بازار است.

اگر قرار باشد باسلوق و شیرینی‌های این چنینی یا شکلات را نیز به آجیل شب یلدا اضافه کرد، در مجموع باید یک هزینه 7 تا 8 هزار تومانی را نیز برای آن در نظر گرفت. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا در واقع حدود 34 تا 35 هزار تومان به طور متوسط تمام می‌شود.

قیمت شیرینی شب یلدا، بعد از شب یلدا

همچنین محمد نصرتی، رئیس اتحادیه کشوری قنادان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیمت‌های جدید شیرینی هفته آینده اعلام می‌شود گفت: قیمت جدید شیرینی از سوی اتحادیه به مجمع امور صنفی تولیدی پیشنهاد شده است و منتظر تصمیم گیری نهایی آنها هستیم.

همچنین علی فاضلی، رئیس مجمع صنوف تولیدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که قیمت جدید شیرینی اعلام نشود، ملاک عمل قیمتهای قبلی خواهد بود. وی افزود: قیمت شیرینی برای شب یلدا مطابق با مصوبات قبلی است.

این در شرایطی است که برخی از قنادان به بهانه شب یلدا، قیمتهای خود را گران کرده‌اند. اما مطابق با آخرین نرخ مصوب شیرینی که از سوی اتحادیه اعلام شده است، قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر درجه یک 5600 تومان، شیرینی دانمارکی چهار هزار تومان، شیرینی پاپیونی و زبان: 5600 تومان، شیرینی برنجی، 4600 تومان و کیک یزدی 3800 تومان تعیین شده است.

قیمت انواع میوه شب یلدا

هر کیلوگرم گریپ‌‎فروت 2500 تومان، انار شیراز 4850 تومان، لیمو شیرین 1950 تومان، نارنگی تخم ژاپنی 2850 تومان، کیوی ( هایوارد) تومان، سیب قرمز دماوند 2780 تومان، پرتقال شمال 2200 تومان ، پرتقال جنوب 2800 تومان، سیب زرد دماوند 2780 تومان ، نارنگی ساری 2500 تومان و خرمالو 4200 تومان به عنوان حداقل قیمت در مغازه های سطح شهر ارائه می شود که بدون شک نرخ میوه های مذکور در نقاط شمالی شهر بیش از مبالغ مذکور است.

به گفته مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، امسال بیش از 15 هزار تن هندوانه توسط کشاورزان مینابی برای شب یلدا برداشت شده است که قیمت هر کیلوی آن در زمین کشاورزی 1200 تومان است.

قیمت سبد شب یلدا برای یک خانواده 4 تا 5 نفره

اگر یک سبد خرید شب یلدا برای یک خانواده چهارنفره را شامل نیم کیلوگرم آجیل، یک کیلوگرم انار، یک کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم سیب، یک کیلوگرم نارنگی، یک هندوانه 3 کیلوگرمی و یک کیلوگرم خیار، یک کیلوگرم شیرینی تر در نظر بگیریم، قیمت یک سبد برای یک خانواده 4 نفره از قرار 17 هزار و پانصد تومان بابت آجیل، 2200 تومان بابت یک کیلوگرم پرتقال، 2780 تومان بابت یک کیلوگرم سیب، 2500 تومان بابت یک کیلوگرم نارنگی، 3500 بابت یک کیلوگرم انار و 3500 تومان بابت هندوانه و 7000 تومان بابت یک کیلوگرم شیرینی در نظر بگیریم، قیمت این سبد، حدود 38 هزار و 980 تومان خواهد بود.

بنابراین اگر حقوق یک کارمند را 500 هزار تومان در نظر بگیریم، حدود یک دهم آن را باید تنها برای یک شب هزینه شود.