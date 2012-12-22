نامزدهای اولیه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر از هالیوود ریپوتر، فیلم‌های "عشق" اثر " میشاییل هنکه" از اتریش ، "جادوگر جنگ" اثر کیم نگویان از کانادا، "نه" اثر پابلو نارین از شیلی"، "امور سلطنتی" اثر "نیکلاس آرکل" از دانمارک"، "دست‌نیافتنی‌ها" ساخته مشترک "الیور ناکاچ" و "اریک تالوانو" از فرانسه، "عمسق" اثر " بالتازار کورمارکور از ایسلند، "کان تیکی" از نروژ به کارگردانی "یواخیم رونینگ" و "پشت تپه ها" اثر " کریتسین مونگیو" از رومانی در اسکار امسال به رقابت خواهند پرداخت.

پنج نامزد نهایی دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی 2013 روز دهم ژانویه مشخص می‌شوند و برنده نهایی نیز طی مراسمی اهدای جوایز اسکار در 24 فوریه 2013 معرفی خواهد شد.

نادیده گرفتن آثار مهمی چون " باربارا"، "پیتا" و "زنگ و استخوان" از مهم ترین نکات لیست اولیه اسکار است که توسط کمیته فیلم خارجی آکادمی اسکارگرفته شده است.