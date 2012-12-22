وضعیت تیره و تار حقوق بشر در فلسطین اشغالی/اقدامات نژادپرستانه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: اقدامات نژادپرستانه و ضدحقوق بشری در فلسطین اشغالی در حالی ادامه دارد که تل آویو خود را مهد دموکراسی در خاورمیانه می داند.

موسسه حقوق شهروندی در فلسطین اشغالی در گزارش سالانه خود، تصویر تیر و تاری از حقوق بشر در مناطق اشغالی ارائه کرده است. در این گزارش آمده است : طی یک سال اخیر موسسات دولتی اسرائیلی سیاستهای خود را علیه افراد غیریهودی تشدید کردند و از طرفی موسسات بین المللی حقوق بشری در قبال این نقض آشکار حقوق بشر سکوت کردند.

در این برهه، فشارها بر فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی 1948 افزایش یافته است. مصادره اراضی، اخراج از خانه ها، ویرانی منازل مسکونی و تصویب بسته جدیدی از قوانین نژادپرستانه علیه فلسطینیان تنها بخشی از این اقدامات ضدانسانی بوده است که آنها را از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم می کند.

بنابراین گزارش، نقض حقوق بشر به ویژه در دوران نخست وزیری "بنیامین نتانیاهو" افزایش چشمگیری داشته و در این راستای تصویب قوانین افراط گرایانه روند تصاعدی پیدا کرده است.

"یوسف جبارین" استاد حقوق بین الملل در این باره می گوید: نقض حقوق بشر در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) نتیجه فلسفه راستگرایانه در اسرائیل است و در این مسئله قوانینی تصویب می شود که در راستای تاکید بر یهودیت و صهیونیستی بودن اسرائیل قرار دارد.

"حجای العاد" از اعضای موسسه حقوق شهروندی در این باره اظهار داشت : نقض حقوق بشر در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) علاوه بر فلسطینیان شامل اتباع آفریقایی مهاجر نیز می شود. اکثر این مهاجران از کشورهای سودان و اریتره بوده که با سیاستهای تبعیض آمیز متعددی روبرو هستند. مقامات تل آویو علاوه بر این با درخواست پناهندگی این افراد موافقت نکرده و به تدریج آنها را اخراج می کنند.

نکات مغفول مانده در گزارش الجزیره

به گزارش مهر، در گزارش منتشرشده از سوی الجزیره هیچ اشاره ای به نقض آشکار حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی در نوارغزه به ویژه در جنگ هشت روزه علیه این منطقه نشده است. جنگی که طی آن صدها زن و کودک فلسطینی به شهادت رسیدند.

نکته دوم مغفول مانده در گزارش اخیر وضعیت بغرنج اسیران فلسطینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی است که اخیرا در اعتراض به شرایط بازداشت خود، دست به اعتصاب غذا زده اند.

افزایش طرحهای شهرک سازی در کرانه باختری و قدس نیز موضوع مهمی است که در هفته های اخیر از سوی کابینه نتانیاهو به شدت دنبال شده است. این اقدامات پس از آن شدت گرفت که طرح ارتقای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد با اجماع اکثر اعضا به تصویب رسید. مجمع عمومی سازمان ملل نیز پس از کارشکنی آمریکا در جلسه شورای امنیت باصدور بیانیه ای، شهرک سازیها را محکوم کرد.

وزارت امور اسیران فلسطینی اخیرا اعلام کرده بود درباره وضعیت اسیران فلسطینی شکوائیه ای را تقدیم شورای حقوق بشر اسرائیل خواهد کرد. صهیونیستها اخیرا "سامر العیساوی" از اسیران فلسطینی را در جریان محاکمه اش به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.



در همین راستا، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا از گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره شهرک سازیها که قرار است به زودی منتشر شود ابراز نگرانی کرده است.