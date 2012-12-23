ساسان قاسمی رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی به خبرنگار مهر گفت: به روش مهندسی معکوس برخی از شیوه های تهیه هنرهای سنتی را در این پژوهشکده پیدا کرده‌ایم که از آن جمله بازبافتی پارچه‌های دوران هخامنشی به نام پارچه‌های زربفت است که با نقوش همان دوران احیا می‌شوند.

وی گفت: هنرمندان هنرهای صنایع دستی از یک سال و نیم پیش تا کنون روی بافت این پارچه‌ها تحقیق می‌کردند و لازم بود برای پیدا کردن روش بافت، این پارچه‌ها را از نزدیک ببینند به همین دلیل برخی از پارچه‌ها که در گنجینه موزه ملی و یا گنجینه موزه‌های بنیاد مستضعفان نگهداری می‌شد در اختیار هنرمندان پژوهشکده‌های هنرهای سنتی قرار گرفت و آنها توانستند به روش بافت دو رویه آن دست پیدا کنند.

قاسمی بیان کرد: این پارچه‌ها از 2500 سال پیش تا کنون به جا مانده و نگهداری از آنها بسیار سخت است به همین دلیل کمتر پارچه‌ای از دوران هخامنشیان وجود دارد که زربافت بوده و در فضای موزه‌ای به نمایش گذاشته شود.

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی ادامه داد: بافت این پارچه‌ها آغاز شده و در نمایشگاهی که به مناسبت هفته پژوهش در روزهای آینده در موزه ملی ایران برگزار می‌شود کارگاهی به این موضوع اختصاص داده خواهد شد.