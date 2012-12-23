شهادت یک کودک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم گزارش داد این کودک فلسطینی در نزدیکی حرم ابراهیمی(ع) در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید.



بر اساس این گزارش، یک افسر پلیس زن صهیونیست، یک کودک فلسطینی را که قصد عبور از گذرگاه مرزی را داشت، پس از آنکه از ارائه کارت شناسایی خود امتناع کرد، هدف گلوله قرار داد و به شهادت رساند.



بنا بر ادعای پلیس زن صهیونیست، این کودک به جای ارائه کارت شناسایی یک هفت تیر اسباب بازی را از جیب خود خارج کرده و پلیس به محض مشاهده هفت تیر، وحشت زده شد و کودک را هدف گلوله قرار داد.



"یوحنان دانینو" بازرس کل پلیس رژیم اشغالگر قدس در این خصوص مدعی شد: اقدام سریع پلیس اسرائیل در این رویداد نشان دهنده علمکرد حرفه ای و هوشمند پلیس است (!)



رسانه های فلسطینی اعلام کرده اند این کودک قصد خرید کیک تولدش را داشت که هدف گلوله صهیونیستها قرار گرفت.



بنا بر این گزارش، پلیس رژیم صهیونیستی از هم اکنون خود را برای رویارویی با تبعات این رویداد و تظاهرات احتمالی روز جمعه فلسطینیها در مناطق مختلف مخصوصا الخلیل آماده می کند.