تکواندوکار قمی در جام بین المللی فجر طلایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای تکواندو جام بین المللی فجر به میزبانی فدراسیون تکواندو کشورمان بیست و چهارمین دوره خود را در روزهای اول و دوم دی ماه در خانه تکواندو تهران پشت سر گذاشت و رهاورد اعزام تکواندوکاران قمی به این مسابقات کسب یک نشان طلا بود.



این در حالی است که در این دوره از رقابت ها چهار تیم داخلی یعنی استیل البرز، شهرداری ورامین، مقاومت، خودروان وفا و هیئت تکواندوی قزوین حضور داشتند و با تکواندوکاران شش تیم خارجی میهمان از کشورهای صربستان، افغانستان، روسیه، کرواسی، ارمنستان و عراق پیکار کردند.



این رقابت ها آنقدر در نزد فدراسیون جهانی تکواندو مهم و دارای ارزش است که این از فدراسیون، احمد فولی نایب رئیس فدراسیون جهانی، رئیس فدراسیون تکواندو مصر و رئیس اتحادیه تکواندو قاره آفریقا به عنوان نماینده فنی مسابقات در آن حضور داشتند.



به نمایندگی از هیئت تکواندو استان قم دو تکواندوکار قمی در مسابقات جام بین المللی فجر حضور داشتند که یکی از آنها سیدمحمد رفیعی در وزن پنجم بود و محمدرضا حیدری نیز در وزن سوم دیگر تکواندوکار قمی در رقابت‌های قهرمانی تکواندو جام بین المللی فجر به شمار می رفت که در تلاش برای کسب یکی از عناوین اول تا سوم برابر حریفان به روی شیهاپچانگ رفتند.



سیدمحمد رفیعی تکواندوکار پر افتخار قم و کشورمان و همچنین محمدرضا حیدری تکواندوکار جوان و خوش آتیه قم در شرایطی دو قمی حاضر این پیکارها بودند که رفیعی دارنده مدال‌های طلا، نقره و برنز از پیکارهای قهرمانی جهان، قهرمانی باشگاه‌های آسیا، قهرمانی دانشجویان آسیا و میادین بین المللی است.



محمدرضا حیدری نیز که سابقه کسب مدال نقره از رقابت‌های تکواندو قهرمانی غرب آسیا در کشور اردن را در کارنامه افتخارات خود دارد و بارها در رقابت‌های قهرمانی کشور نیز صاحب عنوان شده است، در این مسابقات نماینده قم در وزن سوم بود.



در پایان این دوره از رقابت های بین المللی جام فجر محمدرضا حیدری بعد از اینکه در دور اول با قرعه استراحت رو به رو شد در دور دوم با کوله باری از امید به مصاف رقیب افغانستانی خود رفت اما در میان ناباوری نتیجه را وگذار کرد و خیلی زود از گردنه مسابقات این جام حذف شد.



با این حال سیدمحمد رفیعی در وزن پنجم بعد از اینکه دو حریف را با شایستگی پشت سر گذاشت، در دیدار نهایی با حریفی از کشور افغانستان رو به رو شد و توانست تلافی شکست حیدری را درآورده و با شکست حریف خود قهرمان وزن پنجم جام بین المللی فجر شود.