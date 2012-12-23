بیش از 65 درصد افراد دارای درجات بی دندانی

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ قیصری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح کلینیک دندانپزشکی موسی بن جعفر(ع) اظهار داشت: بیماریهای دهان و دندان در استان فارس همانند سایر نقاط کشور از میزان بالایی برخورداراست و هر کودک سه ساله ایرانی 1.5 دندان پوسیده دارد.

وی افزود: میزان پوسیدگی در کودکان به علت رعایت نکردن رژیم غذایی مناسب در سن شش سالگی دو برابر می شود.

دبیرشورای عالی دندانپزشکی فارس بیان کرد: متاسفانه عوض شدن الگوی تغذیه و شیوه زندگی و تمایل افراد به غذاهای فست فود و قندی باعث افزایش پوسیدگی دندان می شود.

مراکز دندانپزشکی دولتی متناسب با نیاز مردم نیست

قیصری تصریح کرد: متاسفانه وجود مراکز دندانپزشکی با خدمات دولتی در کشور متناسب با نیازهای مردم نیست و استان فارس به دنبال بردن منابع دولتی به این سمت است.

وی افزود: افتتاح کلینیک دندان پزشکی موسی بن جعفر(ع) به عنوان دومین کلینیک تجمیع یافته دندانپزشکی با تعرفه دولتی گامی در راستای انتقال بودجه به سمت دندانپزشکی و کمک به اقشار کم درآمد است.

دبیرشورای عالی دندانپزشکی فارس اعلام کرد: در این کلینیک خدمات دندانپزشکی عمومی ارائه می شود وپیش بینی پذیرش روزانه 50 نفر شده است.

قیصری ادامه داد: این مرکز با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون تومان تجهیز شده و در حال حاضر 8 یونیت دندان از 13 تا به علت کمی اعتباربه بهره برداری رسیده است.

انجام خدمات پیشگیری رایگان برای دانش آموزان

وی تصریح کرد: انجام خدمات پیشگیرانه از پوسیدگی دندان برای دانش آموزان ابتدایی به صورت رایگان در این کلینیک انجام می شود.

دبیرشورای عالی دندانپزشکی فارس یادآورشد: از 15 آذر ماه 759 بیمار با برآورد درآمدی 9 تا10 میلیون پذیرش شده اند و پیش بینی استقبال بیشتر مردم منطقه شده است.

قیصری عنوان کرد: وجود مدرنترین دستگاههای ساخت ایران در این مرکز، تجهیز کلینیک به استانداردهای کنترل عفونت و همکاری دندانپزشکان برجسته ا ز جمله اقدامات مناسب در کلینیک دندان پزشکی موسی بن جعفر(ع) است.