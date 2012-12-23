"من مادر هستم" و "میگرن" مهمان جدید سینماهای شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ایرانی پنهان، آینه های روبرو، کلاه قرمزی و بچه ننه، یک فراری از بیگبو و یک فیلم خارجی با نام بی خوابی، همچنین فیلمهای من مادر هستم و میگرن مهمان سینماهای شیراز است.

من مادر هستم مهمان پرسیا

سینما پرسیا فیلم من مادر هستم به کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه کنندگی سیدغلامرضا موسوی در پرده اکران دارد.

داستان فیلم درباره زندگی دو خانواده مرفه درحال فروپاشی است در این میان حوادثی که برای دختر 19 ساله یکی از خانواده ها پدید می آید که سبب برملاشدن بسیاری از رازهای زندگی آدم های قصه می شود.

بازیگران این فیلم: باران کوثری، حبیب رضایی، هنگامه قاضیانی، فرهاد اصلانی، امیرحسین آرمان، پانته‌آ بهرام

سایر عوامل؛ نویسنده : لیلا لاریجانی، رحمان سیفی آزاد (بر اساس طرحی از جمال امید) ،موسیقی: کارن همایونفر ، فیلم‌برداری: مرتضی غفوری ، تدوین: بهرام دهقان ، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی ، صدابردار: محمود خرسند، طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی ، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی ، عکاس: محمد فوقانی، مدیر تولید: محمدرضا منصوری ، مشاور کارگردان: رضا درمیشیان ، دستیار کارگردان: امیرعلی قنبری

میگرن مهمان سینما ایران

فیلم میگرن به کارگردانی مانلی شجاعی‌فرد و تهیه کنندگی مجید آقاگلیان و حمید آقاگلیان در سینما ایران به روی پرده رفته است.

این داستان در سه واحد آپارتمانی در یک ساختمان شکل گرفته و قصه سه خانواده را به صورت درهم تنیده و موازی روایت می‌کند.

این فیلم با بازیگری گوهر خیراندیش، پانته‌آ بهرام، رضا کیانیان، هنگامه قاضیانی، سهیلا رضوی، شاهرخ فروتنیان، هدایت هاشمی، افشین هاشمی، صفا آقاجانی، حسین سلیمانی، مجتبی بی‌طرفان و... نیکی نصیریان، پارسا مشیری، مبیناسادات آتشی (بازیگران کودک) همراه است.

سایر عوامل: مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم‌زاده، طراح گریم: نوید فرح‌مرزی، طراح صحنه و دکور: فرهاد عزیزی‌فرد، طراح لباس: لیلا محمدی

مدیرتولید: ابوالفضل نصیر، مدیربرنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: رضا درگزی، عکاس: بهرنگ دزفولی‌زاده، منشی صحنه: ندا آصف، دستیار اول فیلمبردار: داریوش حکمت ،دستیار اول صحنه و دکور: مهدی دیلم صالحی، دستیار برنامه ریز و دستیار دوم کارگردان: حامد اکبری، دستیار سوم کارگردان: بردیا ماهی‌صفت، دستیار دوم فیلمبردار: داریوش رجایی، مجری نور: مرتضی نجفی، گروه فیلمبرداری: رضا سپهری، بهزاد کردستی، اصغر جعفرپور، فیلم پشت صحنه: میثم میرزایی، دستیاران صحنه ودکور: رسول تقیانی، نادر منصوری، ایلیا عزیزی فرد، دستیار اول لباس: حمیده عابدی، مجری گریم: زهرا کمالی، حمیدرضا محرابی، دستیار گریم: مسعود غنی‌آبادی، دستیار صدا: فرهاد رها، دستیار تولید: سعید حاجی‌زاده

اکران بدون تغییر درسعدی، فلسطین ،شیراز، پیام، پرسیا

همچنین سینماهای سعدی، فلسطین ، شیراز و پیام، و پرسیا در بخش اکران خارجی تغییری در اکران خود نداشته اند.

سینما فلسطین و یک فراری از بیگبو

یک فراری از بیگبو نیز در سینما فلسطین شیراز در حال اکران است.

خلاصه داستان: فیلم داستان یک موجود فضایی است که طی اتفاقی ناخواسته به زمین می آید و درگیر ماجراهایی می شود

سینما شیراز و کلاه قرمزی و بچه ننه

سینما شیراز نیز فیلم پرفروش کلاه قرمزی و بچه ننه را در حال اکران دارد.

خلاصه فیلم: سومین قسمت از فیلم کلاه‌قرمزی داستان شیطنت‌های پسرعمه‌‌زاست که کلاه‌قرمزی و آقای مجری را به دردسر می‌اندازد و ماجرای جدیدی پیش می‌آید که منجر به ورود مهمان ناخوانده‌ای می‌شود.

فیلم خارجی بیخوابی در سینما پرسیا

خلاصه فیلم بی خوابی بدین شرح است که یک افسر پلیس کهنه کار به اسم ویل دورمر، برای تحقیق درباره قتل یک دختر نوجوان، به شهر کوچکی در آلاسکا فرستاده می شود. وی در زمانی به آلاسکا می رسد که 6 ماه از سال روز است و او نمی تواند بخوابد و در حالیکه از بی خوابی عذاب می کشد وارد بازی روانی موش و گربه ای می شود که فرد مظنون بعد از کشته شدن همکارش ترتیب می دهد و ...

پنهان" مهمان سینما پیام

سینما پیام شیراز فیلم " پنهان " به کارگردانی مهدی رحمانی و تهیه کنندگی محسن آقا علی اکبری در پرده اکران دارد.

خلاصه داستان: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم، از پس نزدیک کردن راه‌هایش برنیامده اند. به انتهای هر کدام از این راهها که می‌رسیم دیگر دغدغه‌های روزمره را هم فراموش کرده‌ایم. کم کم یادمان می‌رود که چطور دردهای پنهان را بفهیم.

آینه های روبرو در سینما سعدی

سینما سعدی شیراز فیلم آینه های روبرو به کارگردانی نگار آذربایجانی در پرده اکران دارد.

خلاصه داستان: رعنا و آدینه دو زن جوان از دو موقعیت کاملا متفاوت خانوادگی و اجتماعی، بر اثر حادثه‌ای با هم مواجه و همسفر می‌شوند. رعنا زنی کم تجربه و مذهبی است که به‌خاطر نیاز مالی، پنهانی مسافرکشی می‌کند و آدینه دختری که سرکش و مرفه است و از خانه خود فرار کرده روبه‌رو می‌شود.