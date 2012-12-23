عقد قرارداد 180 پزشک اردبیلی برای اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی عصر یکشنبه در جلسه بررسی ثبت نام خانواده های اردبیلی در طرح پزشک خانواده اضافه کرد: این پزشکان همزمان آموزشهای توجیهی برنامه را فرا گرفته اند.

وی تنها راه برون رفت از مشکلات و تحقق عدالت در حوزه سلامت را اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور و استان اردبیل و سطوح ارجاع با لحاظ بسترهای زیر ساختی و منابع لازم برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به مزایای برنامه پزشک شهری خانواده افزود: کارهای کارشناسی ارزشمندی در سطح کشور توسط کارشناسان و متولیان صورت گرفته تا این طرح به صورت مدون در اختیار مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاهها قرار گرفته است.

وی یادآور شد: این برنامه محاسن و مزایای خوبی به دنبال دارد، علاوه بر ویژگیهای تخصصی درمانی و پزشکی که در جای خود قابل تامل است، رویکرد اجتماعی آن چشمگیر است.

پورفرضی تصریح کرد: در این طرح ویزیت، دارو و خدمات پرستاری در سطح اول بطور رایگان محاسبه و در سطح دوم و سوم یعنی مراجعه به پزشکان متخصص و فوق تخصصی، هزینه قابل پرداخت توسط مردم فقط 10 درصد در درمانگاههای خصوصی و مطبهای طرف قرارداد و دولتی خواهد بود.

به گفته وی خدمات رایگان در سطوح پزشک خانواده مشمول آن دسته از خانوارها که از طریق سیستم ارجاع در طرح ثبت نام و پزشک خانواده خود را تعیین کرده اند، خواهد شد و عدم انتخاب پزشک خانواده منجر به پرداخت هزینه هنگفت درمانی در قالب هزینه آزاد خواهد بود.

