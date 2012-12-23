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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

همزمان با روز ثبت احوال/

رونمایی از سند هویتی پدر مقام معظم رهبری در تبریز

رونمایی از سند هویتی پدر مقام معظم رهبری در تبریز

تبریز-خبرگزاری مهر:همزمان با روز ثبت احوال و در حضور نماینده ولی فقیه در استان از سند هویتی پدر حضرت آیت الله خامنه ای رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رونمایی به مناسبت روز ثبت احوال امروز یکشنبه در دیدار کارکنان و مدیران این اداره کل با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی انجام شد .

تاریخ تولد ابوی مقام معظم رهبری نهم مهر ماه 1273 هجری شمسی در شهرستان خامنه آذربایجان شرقی ثبت شده و وی در 92 سالگی دارفانی را وداع و در جوار ثامن الحجج به خاک سپرده شد.

آیت‏اللَّه سیدجواد حسینی خامنه‏ای، از علمای بزرگ، مجتهدان پرهیزگار و روحانیون زاهدِ روزگار، در شهرستان خامنه در آذربایجان شرقی به دنیا آمد و با تربیت پدری فقیه و عالم رشد یافت.

این عالم پرهیزگار سال 1305 شمسی برای ادامه تحصیل به نجف اشرف عزیمت کرد و در درس حضرات آیات میرزای نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی شرکت کرد .

این فقیه فرزانه سرانجام پس از سال‏ها تدریس و زندگی فقیرانه و در کمال زهد و قناعت در پانزدهم تیر 1365 ش برابر با 27 شوال 1406ق در 92 سالگی وفات یافت و در جوار مرقد مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.
 

کد مطلب 1773841

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