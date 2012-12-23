رونمایی از سند هویتی پدر مقام معظم رهبری در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، این رونمایی به مناسبت روز ثبت احوال امروز یکشنبه در دیدار کارکنان و مدیران این اداره کل با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی انجام شد .

تاریخ تولد ابوی مقام معظم رهبری نهم مهر ماه 1273 هجری شمسی در شهرستان خامنه آذربایجان شرقی ثبت شده و وی در 92 سالگی دارفانی را وداع و در جوار ثامن الحجج به خاک سپرده شد.

آیت‏اللَّه سیدجواد حسینی خامنه‏ای، از علمای بزرگ، مجتهدان پرهیزگار و روحانیون زاهدِ روزگار، در شهرستان خامنه در آذربایجان شرقی به دنیا آمد و با تربیت پدری فقیه و عالم رشد یافت.

این عالم پرهیزگار سال 1305 شمسی برای ادامه تحصیل به نجف اشرف عزیمت کرد و در درس حضرات آیات میرزای نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی شرکت کرد .

این فقیه فرزانه سرانجام پس از سال‏ها تدریس و زندگی فقیرانه و در کمال زهد و قناعت در پانزدهم تیر 1365 ش برابر با 27 شوال 1406ق در 92 سالگی وفات یافت و در جوار مرقد مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.

