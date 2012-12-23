شناسنامه شهدای هرمزگانی رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری زاده عصر یکشنبه در مراسم تجدید میثاق کارکنان اداره کل ثبت احوال هرمزگان با شهدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، اظهار داشت: شهدای بزرگوار جان خویش را در راه پاسداری از آب و خاک میهن از دست دادند و امروز در اولین روز هفته ثبت احوال پاسداران مرزهای هویتی کشور با پاسداری مرزهای آب و خاکی، دریایی و هوایی کشور تجدید میثاق می کنند.

وی ادامه داد: همانطورکه شهدای بزرگوار با خون خود و با جان و دل از مرزهای کشور پاسداری نمودند مانیز تا آخرین نفس از مرزهای هویتی کشور دفاع می کنیم.همچنان که شهدایی چون شهید ارجمندی را سازمان ثبت احوال در راه این صیانت دست داد.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان افزود: مجموعه ثبت احوال استان هرمزگان پس از استان فارس بزودی طی مراسمی از شناسنامه شهدا رونمایی خواهد کرد و این قدم کوچکی است برای کسانی که جان خویش را در راه استقلال و آزادی ملت ایران از دست دادند.

اسحق دستگزین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته ثبت احوال به کارکنان این نهاد، عنوان کرد: شهدا چراغ راه هدایت ملتندو تا زمانی که یاد و خاطره شهدا به عنوان چراغ های هدایت جامعه زنده باشد، انقلاب نیز پایدار و استوار خواهد ماند.

وی در ادامه مراسم بیان داشت: شهدا راه عزتمندی را به ما آموختند و هر انسانی که طالب آزادگی است باید باالهام گرفتن از شهیدان مسیر راه و زندگی خود را انتخاب کند.

وی همچنین با توصیف شهدا به عنوان سرمایه های عزت، افتخار و اقتدار ایران اسلامی، اظهار داشت: بدون شک اگر ایثار و فداکاری شهیدان نبود امروز ما نیز در این موقعیت ایمن وآسوده قرار نمی گرفتیم بنابراین قدرشناسی از آن بزرگمردان همیشه جاوید وظیفه تک تکآحاد جامعه است.امروز و پس از گذشت سال ها ، خونشهیدان والامقام باعث بیداری امت های اسلامی و مسلمانان دنیا شده است.

به گزارش مهر، کارکنان ثبت احوال استان هرمزگان در آغاز هفته ثبت احوال با حضور بر مزار شهدا بار دیگر با آرمانهای والای شهیدان و امام راحل تجدید میثاق کردند.