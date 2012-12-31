نحوه مواجهه با راهزنان دریایی/دزدان دریایی سومالی چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرمان مقام معظم رهبری نیروهای دریایی ارتش و سپاه موظف شدند تا با حضور در آبراه های بین المللی، امنیت کشتی های تجاری و نفتی ایران را تامین کنند تا از گزند حمله دزدان دریایی و افراد سودجو در امان باشند. گمنامی تکاوران دریایی که در سخت ترین شرایط جوی اقدام به اسکورت و برقراری امنیت کشتی ها را بر عهده دارند ما را بر آن داشت تا به سراغ یکی از فرماندهان تکاوری برویم و پای ناگفته های شنیدنی پدیده شوم دزدی دریایی در خلیج عدن بنشینیم.

سردار محمد ناظری فرمانده نیروهای تکاوری ویژه ندسا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: اولین تیم تکاوری دریایی از سوی نیروی دریایی سپاه پس از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری جهت تامین امنیت کشتی های تجاری و نفتی عازم خلیج عدن و باب المندب شد.

وی با بیان اینکه دو ایستگاه در دریای عربی و باب المندب ورودی و خروجی خلیج عدن توسط نیروهای نظامی ایران ایجاد شد، اظهارداشت: کشتی های ایرانی که از سمت اروپا به شرق آسیا و کشتی هایی که از شرق آسیا به سمت اروپا در خلیج عدن تردد می کردند با حضور در این دو ایستگاه نیروی امنیتی تامین می کنند تا در صوت حمله دزدان دریایی در خلیج عدن مورد حمله و سرقت قرار نگیرند.

سردار ناظری با اظهار اینکه دوبار در فاصله شش ماه دو کشتی جمهوری اسلامی ایران توسط دزدان دریایی ربوده و به سواحل سومالی برده شد، اظهارداشت: پس از اولین دزدی دریایی کشتی ایرانی در خلیج عدن نیروهای تکاوری سپاه با اسکورت کشتی های مذاکره کننده وارد بندر آیل شدیم و در کمین های که مشخص شده بود در انتظار دستگیری دزدان دریایی بودیم. متاسفانه به دلیل دستگیری چند نفر از خدمه کشتی ایرانی امکان درگیری نظامی نبود. اما به فاصله شش ماه بعد در ماه محرم دومین کشتی ایرانی دزدیده شد و با تجربه مذاکره قبلی در کمتر از یک ساعت کشتی ایرانی آزاد شد.

برقراری تامین امنیت کشتی های ایرانی توسط سپاه در سایر خطوط دریایی

فرمانده نیروهای ویژه تکاری ندسا افزود: پس از 118 روز ماموریت و تامین امنیت کشتی های ایرانی در خلیج عدن و آبهای آزاد توسط نیروهای ویژه تکاوری سپاه ماموریت تامین امنیت در این آبراهه به ارتش سپرده شد و نیروهای تکاوری سپاه کماکان در سایر خطوط حمل و نقلی دریایی حضور فعال دارد.

وی همچنین با اشاره به سختی های انجام ماموریتها در خلیج عدن بیان داشت: دریا در خلیج عدن به مدت 120 روز متلاطم و طوفانی است که افراد محلی این فصل سال را "مونسون" می نامند و تکاوران نیروی دریایی باید در شرایط بد جوی عملیات جابجایی، اسکورت کشتی ها و درگیری با دزدان دریایی مهاجم را انجام دهند.

دزدی دریایی تجارت است نه جنگ

سردار ناظری در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که دزدان دریایی سومالیایی چه کسانی هستند، افزود: ماهیگیران و کشاورزانی هستند که در اثر فقر مالی، بی بضاعتی و با شروع قحطی و خشکسالی حاکم در منطقه مجبور شدند سلاح به دست بگیرند و به تجارت دزدی دریایی بپردازند.

وی عنوان کرد: دزدی دریایی یک جنگ نیست بلکه یک تجارت است که ماهیگیران، کشاورزان و کارگران اسکله ها و بنادر سومالی با دست گرفتن سلاح اقدام به این تجارت پر سود می کنند که البته باید بدانیم در این تجارت وظیفه و دستمزد هر نفر بر اساس کاری که انجام می دهد مشخص است.

شیوخ محلی اسپانسرهای دزدان دریایی در سومالی

فرمانده نیروهای ویژه تکاوری سپاه با ابراز تاسف از پدیده دزدی دریایی در سومالی افزود: مردم سومالی آدم سرگروه هایی شدند که آن سرگروه ها یک اسپانسر حمایتی دارند. وظیفه اسپانسرها پشتیبانی مالی و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی به سرگروه های دزدان دریایی است.

این فرمانده نظامی در تشریح تشکیلات و نحوه عملکرد دزدی دریایی در سومالی اظهار می کند: اسپانسرهای شیوخ محلی افراد متمول و سرمایه داری هستند که در سومالی و کشورهای حاشیه وجود داردکه در راس این هرم قرار دارند و با پشتیبانی مالی و تقویت سرگروه ها بیشترین سود را از این دزدی دریایی به جیب می زنند. سرگروه ها، طراحان، نیروهای عملیاتی، ستادهای هماهنگ کننده دزدان دریایی با شرکتهای کشتیرانی، مترجمین و کارگران بنادر در این هرم قرار دارند.

چریکها و نیروهای سابق ارتش سومالی سرباندهای دزدان دریایی

وی افزود: اکثر سرگروه های دزدان دریایی در سومالی سابقه چریکی یا ارتشی دارند که در اثر از هم پاشیدگی، بی ثباتی و بی قانونی در کشور سومالی خود را در اختیار اسپانسرها قرار می دهند. این سرگروه ها هم افراد قبیله های خود را برای انجام علمیاتهای مختلف دزدی در دریا ساماندهی و آموزش می دهند.

سردار ناظری در ادامه این گفتگو می گوید: پایین ترین دستمزد متعلق به نگهبانان محلی است و نیروهای علمیاتی و دزدانی که وارد کشتی می شوند در رده های بعدی دستمزدی قرار دارند در این بین بعد از سرگروه ها مترجمین و هماهنگ کنندگان بیشترین سود را از دزدی دریایی به دست می آورند.

لزوم چاره اندیشی کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها

فرمانده نیروهای ویژه تکاوری ندسا می گوید: افرادی که در قالب تیمهای دزدان دریایی در خلیج عدن کشته می شوند مسلمانانی هستند که از روی ناچاری و فقر روی به این کار آورده اند و کشورهای اسلامی باید با کمک و حتی پرداخت ذکات و ارسال ارزاق عمومی که معیشت مردم را تامین می کند از خونریزی ها جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه آمار ایدز در این کشور بر اساس امار سازمان جهانی بهداشت در پایین ترین سطح کشورهای آفریقایی قرار دارد، افزود: مردم مسلمان سومالی دارای اعتقادات مذهبی و دینی قوی هستند و زنان محجبه دارند ولی فقر آنها را به این روز انداخته است. دیگر برای یک دختر سومالیایی ازدواج با یک دزد دریایی عیب نیست و اگر بخواهد زندگیش تامین شود باید زن یک دزد دریایی شود.

استفاده کشورهای آسیایی و اروپایی از ذخایر دریایی سومالی

به گفته این فرمانده نظامی، سواحل سومالی دارای ذخایر انواع آبزیان است که از تمام کشورهای دنیا از جمله ژاپن، چین و کشورهای اروپایی با کشتی هایی که دارای کارخانه کنسروسازی هستند بدون پرداخت عوارض و سهم این کشور اقدام به برداشت ذخایر آبزی از بستر دریا می کنند.

سومالی؛ پایتخت آینده همه بی وطن ها و اشرار مسلح می شود

وی با اشاره به افزایش بی قانونی ها و نبود دولت قوی بر روی کار معتقد است: در آینده نزدیک این کشور به پایتخت تمامی بی وطن ها و اشرار مسلح دنیا تبدیل خواهد شد که اگر امروز فکری به ثبات در این کشور نشود در آینده مشکلات بسیار بیشتری در این منطقه گریبانگر تمامی کشورهای دنیا خواهد شد.

سردار ناظری با ابراز نگرانی از آینده خلیج عدن می افزاید: تحقیقاتی که در منطقه در حال انجام است نشان از تجهیز دزدان دریایی به انواع سلاح ها و تجهیزات نظامی است که در آینده دیگر شرکتهای امنیتی نمی توانند تامین کنند امنیت در منطقه باشند و نیروهای نظامی وارد مرحله جدیدی خواهند شد.

وی با بیان اینکه مردم سومالی در این سالها به کینه ورزی و بدقولی مشهور شده اند، افزود: آنچه در این سالها شاهد ان هستیم کشته شدن بسیاری از دزدان دریایی در درگیری با گاردهای امنیتی کشتی های جهان است. اما نکته جالب این است که دزدان دریایی نمی گذارند تا مردم عادی سوالی زخمی ها و کشته شدگان آنها را ببینند.

"عبدالحکیم" و "خلیفه" معروفترین دزدان دریایی سومالی

فرمانده نیروهای ویژه تکاوری ندسا اظهارداشت: "عبدالحکیم" یکی از معروف ترین دزدان دریایی در خلیج عدن است که در بندر "آیل" مستقر است و هماهنگ کننده ای با نام عبدالفتاح دارد. همچنین "خلیفه" هم از دیگر سرکرده ها و دزدان معروف دریایی سومالی است که در بندر "کاراتا" این کشور حضور دارد. "محمد گراد" ملقب به "کارلوس" چند ماه گذشته توسط نیروی دریایی ارتش دستگیر شد.

وی عنوان کرد: این افراد یا در ارتش سومالی خدمت کرده اند و یا چریک های هستند که در موگادیشو بر علیه آمریکائیها می جنگیدند و الان به عنوان سرگروه ها توسط اسپانسرها پشتیبانی می شوند.

گفتگو از رضا زرگر