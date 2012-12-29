فتنه گران برخلاف مسیر خروشان ملت حرکت کردند

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنان فتنه گران آنقدر جلو رفتند که عکس بنیانگذار انقلاب اسلامی را پاره کردند و بعدها با اصل ولایت فقیه به مبارزه پرداختند و در روزهایی که مردم برای حفظ نظام و دستاودرهای انقلاب به میدان آمده بودند مانند روز قدس، 13 آبان و ... آنها خروج علنی خود را از خط نظام و شعائر انقلاب نشان داده بودند.

وی عنوان کرد: فتنه گران با این حرکت ها بر خلاف مسیر خروشان ملت حرکت کردند و بر علیه نظام و اصول و دستاوردهای شعار دادند تا اینکه در روز عاشورای حسینی دست به حرمت شکنی عجیبی زدند.

امام جمعه بندرگز افزود: فتنه گران مردم مصیبت دیده عاشورای حسینی را مصیبت زده کردند و مصیبت دیگری در کنار مصائب اهل بیت بر مردم شیعه وارد کردند و ضدیت خود را با نظام به نمایش گذاشتند.

وی اظهار داشت: آشوبگران مانند لشکر ابن سعد سوت می زدند و هلهله می کردند و شعار علیه جمهوری اسلامی دادند که مورد تمجید دولتهای استکباری قرار گرفتند.

امام جمعه بندرگز با بیان اینکه نباید تصور کرد که این حرکتها توسط چند اوباش انجام گرفته است، گفت: پشت این حرکتها برنامه و اندیشه وجود داشت و برنامه ریزانی این حرکتها را ساماندهی می کردند.

وی افزود: سران فتنه در داخل بازیچه دست آمریکا و اسرائیل بودند و آتش به خرمن حسین (ع) زدند و روی لشکر ابن سعد را سفید کردند.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: شیعه هر چه دارد از عاشورا و نهضت حسینی دارد و انقلاب اسلامی برگفته از عاشورای حسینی است.

وی عنوان کرد: فتنه گران دود این آتشفشان را قبل از انتخابات مهیا کرده بودند تا خرمن اسلام را بسوزانند و رهبری انقلاب مانند علی (ع) با استخوان در گلو و خار در چشم سکوت می کند تا بصیرت مردم بالا رود.

امام جمعه بندرگز اظهار داشت: این حرکتها تا جایی ادامه می یابد که فریاد دیروز امیر مومنان فریاد امروز مقام معظم رهبری می شود و می فرماید دوستداران و رهروان راه حق و آن احیا گران دین کجایند.

وی اظهار داشت: مردم بعد از این جریان، خروشی در 9 دی نشان دادند که بزرگترین اجتماع و راهپیمایی سراسری ایران در طول انقلاب بوده است و مردم برای دفاع از ولایت وارد صحنه شده بودند.