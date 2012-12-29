  1. اقتصاد
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

در مهرماه امسال؛

نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان عبور کرد

نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان عبور کرد

گزارش‌های مقدماتی بانک مرکزی از گذشتن حجم نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان در مهرماه امسال حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی حجم نقدینگی در مهرماه امسال از مرز 415 هزار میلیارد تومان گذشته است که این رقم در پایان شهریورماه 402 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه سال 84 بیش از 78 هزار میلیارد تومان (با رشد 14.5 درصد) بود که این رقم در مهرماه به 415 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی، در 7 سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شده است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اخیرا گفته است: عده‌ای می گویند با اجرای هدفمندی، نقدینگی بالا رفته است اما این موضوع اشتباه است چرا که در سال 89 نقدینگی کشور 25 درصد بود و این رقم در سال 90 به 19 درصد رسید.

وی افزوده است: بهتر است بار برداشتنی را یک دفعه از دوش مردم برداریم و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را به دست خودشان بدهیم. برخی فکر می کنند این موضوع به معنای افزایش نقدینگی است اما افزایش نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی که در این پروسه این اتفاق نمی افتد.
 

این در حالی است که اصغر ابوالحسنی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است: رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.

کد مطلب 1778278

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