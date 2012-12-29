تعویض شناسنامه های فرسوده فیروزکوه در 24 ساعت

نادر بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولین شناسنامه صادر شده این شهرستان در 22 مرداد 1304 به نام ابوتراب سعیدی بوده که به عنوان اولین سند در این ثبت احوال ثبت شد، افزود: هدف از دولت الکترونیک خدمت رسانی سریع، شفاف و ایمن در جامعه است و مأموریت ثبت احوال سرعت، دقت و سهولت ارائه خدمات به مردم است.

وی عنوان کرد: در راستای خدمات دولت الکترونیک از جمله کارهای اساسی این اداره، آرشیو اسناد الکترونیکی است که کلیه سندها اسکن شده و وارد سامانه ثبت می شود که با اجرای این آرشیو هر فیروزکوهی که در هر جای ایران باشد، برای صدور شناسنامه مجدد نیاز به مراجعه به این شهرستان ندارد و در دورترین نقطه ایران کارهای مربوط به ثبت احوال را می تواند انجام دهد.

کارت هوشمند ملی جدید با 17 نوع خدمات

این مسئول ادامه داد: از کارهای آینده ثبت احوال فیروزکوه، صدور کارت هوشمند ملی است که پایلوت آن در قم در حال انجام شدن است و این کارت هوشمند 17 نوع خدمات از جمله عابر بانک، کارت سوخت و دیگر خدمات را ارائه می دهد و در واقع مشخصات مجازی فرد در آن ثبت شده است که در سال 92 این کار عملیاتی خواهد شد.

وی اظهار داشت: از عملکرد سال جدید این اداره تا پایان آذر ماه 91 صدور شناسنامه مکانیزه برای یکهزار و 592 نفر که بالای 15 سال سن دارند، صدور 218 شناسنامه نوزاد، 126 برگ سند فوت، 101 جلد شناسنامه المثنی و 275 اعلامیه ازدواج است.

بختیاری اضافه کرد: از دیگر اقدامات این اداره ثبت پنج هزار و 253 سند فوت خبر داد که این اسناد اسنادی است که صاحبان آن برای دریافت سند فوت مراجعه نکرده بودند و این اداره اقدام به باطل کردن این اسناد کرد.

صدور شناسنامه جدید ظرف 24 ساعت

وی از برنامه های آینده این اداره به عکسدار کردن شناسنامه دانش آموزان اشاره کرد که در پایان 15 سالگی باید شناسنامه آنها عکسدار شود و گفت: در همین راستا در حال انعقاد تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش هستیم که دانش آموزان برای عکسدار کردن شناسنامه مراجعه حضوری نداشته باشند، نماینده این اداره یا آموزش و پرورش در مدارس برای اجرای این مورد حضور می یابند.

رئیس ثبت احوال فیروزکوه در پایان افزود: شهروندان فیروزکوه که شناسنامه کهنه و فرسوده دارند، برای این شهروندان ظرف 24 ساعت شناسنامه جدید صادر خواهد شد.