9 دی روز تجلی اقتدار ملی در صیانت از اسلام و انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طه مهری گفت: 9 دی روز دفاع از اسلامیت وجمهوریت نظام در برابر دسیسه های استکبار جهانی بویژه آمریکا، انگلیس مکار و رژیم صهیونیستی وفریب خوردگان داخلی است.

وی افزود: ملت ایران با خلق حماسه بی نظیر خود در نهم دیماه 88 نشان داد که هیچ کس نمیتواند این حقیقت را از صفحه ذهن و حافظه تاریخی ملت ما محو کند.

حجت الاسلام مهری ادامه داد: مردم در همراهی با نظام و انقلاب ورهبری بسیار هوشمندانه عمل کردند و اجازه ندادند شورش اشرافیت علیه جمهوریت پا بگیرد و دسیسه ونیرنگ دشمنان مبنی بر دروغ وتقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری جا بیفتد.

وی گفت: مردم بصیرت مثال زدنی خود را درحمایت از رهبری مظلوم انقلاب بگونه ای نشان دادند که جایی برای فریبکاران واهل فتنه وفتنه انگیزی باقی نماند.

حجت الاسلام مهری افزود: اگرچه نصیحت وخیرخواهی مردم در گوش آنها که با انقلاب واسلام بی مهری کردند هنوز اثر نکرده و دشمنان می خواهند که آنها همچنان بر طبل کینه توزی، دشمنی زوانتقام جویی بکوبند، اما ملت به راه خود ادامه می دهد.

وی تصریح کرد: آنان که هنوز حاضر نشده اند دستشان را به دست ملت بدهند اکنون زمان آن رسیده است که به هوش آیند چرا که روزی خواهد رسید که خود را سرزنش کنند مردم ایران ثابت کردند تاریخ اسلام وایران را خوب خوانده اند و خوب هم عبرت گرفته اند.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه با اشاره به سالروز پیام تاریخی امام به گورباچف پیام امام را دعوت جهان کمونیسم به اسلام برای پر کردن خلاء ناشی از فروپاشی ماتریالیسم بااسلام ناب محمدی به جهت ارزش های والا وجهان شمول اسلام ذکر کرد.

