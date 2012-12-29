فرهنگ آگاهی بخشی به مردم مستمر باشد

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر به مرور تاریخ بپردازیم ابزارهای متعددی را برای آگاهی بخشی می یابیم و تمامی اینها برای ما درس بزرگی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما بعد از حکومت امیرالمومنین(ع) تنها حکومت شیعه است و تلاش دشمن برای ایجاد فتنه در آن دور از انتظار نیست، گفت: روش های متعدد و اثرگذاری برای آگاهی بخش در زوایای مختلف وجود دارد.

کولیوند ادامه داد: کرسی های دانشجویی، تدوین برنامه های مناسب در رسانه ها به خصوص صدا و سیما و استفاده از زمین های ورزشی و حوزه های فرهنگی، مذهبی، تئاتر و ... می تواند در امر آگاهی بخشی به مردم اثر گذار باشد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این برنامه ها نباید بصورت مسکن و در یک زمان خاص عمل کنند بلکه باید به این موضوع ریشه ای پرداخته شود تا همیشه در زندگی مردم جاری و ساری باشد.

وی به پژوهش در بصیرت اشاره کرد و افزود: باید برای جامعه در آگاهی بخشی سوال ایجاد کرد زیرا ایجاد سوال ذهن را خلاق می کند.

کولیوند گفت: تمامی دستگاه ها به خصوص آموزش و پرورش، حوزه های علمیه و دانشگا ها در نزدیکی به جوانان و نوجوانان در امر بصیرت افزایی بسیار موثر هستند.