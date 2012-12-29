نمایشگاه عکس سوگواره ملی "عین لام میم" افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تجلی نماد‌ها و نشانه‌های عاشورایی در هنر عکاسی در فرهنگسرای نیاوران به همت موسسه فرهنگ و هنر شیعه با ارائه آثار برگزیده راه‌یافته به بخش مسابقه از عکاسان سراسر کشور برپا شده است.



میثم توکلی بینا، رئیس موسسه فرهنگ و هنر شیعه اظهار کرد: ۷ هزار و ۵۹۷اثر از ۶۱۴ عکاس ارسال شده است که آثار بر‌تر در کتاب عکس سوگواره به چاپ می‌رسد. در اختتامیه این نمایشگاه از کتاب عکس رونمایی خواهد شد.



وی درباره اهداف این نمایشگاه بیان کرد: هدف اصلی ما از برپایی این نمایشگاه ثبت فرهنگ‌های معاصر است؛ چراکه با ثبت هنری رویدادهای فرهنگی می‌توان نقشی در آن ایفا کرد. این نمایشگاه آغاز راه برای ثبت میراث مذهبی و رسوم پر ارزش آن است.



همچنین حسن غفاری داور سوگواره و مدرس عکاسی درباره هدف برپایی این نمایشگاه گفت: برای معرفی فرهنگ عاشورایی اقوام ایرانی به نسل نو و جوان، تصمیم به برگزاری سوگواره و نمایش آثارعاشورایی گرفته شد.



وی افزود: روز عاشورا تنها روزی است که عکاسان تمام کشور در آن حضور دارند و می‌توان به راحتی گفت که نه تنها عکاسان بلکه مردم عام نیز به عکاسی از حضور پرشور مردم جهان در روز عزاداری اباعبدالله الحسین (ع ) می‌پردازند که این خود شوق زیاد مردم را نشان می‌دهد.



این عکاس با بیان اینکه دوربین چشم زمان است، بیان کرد: می‌توان با به نمایش گذاشتن آثار عاشورایی، فرهنگ عاشورایی خود را نیز به مردم جهان منتقل کنیم.

کربلایی یکی از مسئولان اجرایی این نمایشگاه با بیان اینکه در این نمایشگاه شاهد آثاری از سراسر کشور هستیم، گفت: در ابتدا فراخوانی برای حوزه‌های هنری و دانشگاه‌ها ارسال و برای تعدادی از هنرمندان هم دعوتنامه فرستاده شد. بیشتر شرکت‌کنندگان آثار خود را از طریق پست و برخی به صورت حضوری به دبیرخانه تهران ارائه کردند.



وی با بیان اینکه دایر کردن و برپایی نمایشگاه حدود دوماه به طول انجامید، افزود: مسابقه به دو بخش اصلی (مستند) و ویژه (خلاقیت هنری و عکس‌های نو آورانه) تقسیم می‌شود.



کربلایی همچنین توضیح داد: شرکت کنندگان در هر بخش ۵ عکس به همراه ۲مجموعه عکس ارسال کرده‌اند. این عکس‌ها تک رنگ، سیاه و سفید و رنگی، دیجیتیال و نگانیوی هستند.



به گفته وی گالری به ۳ بخش ویژه، مستند، اساتید تقسیم شده است که در بخش اساتید از هر استاد ۳ اثر در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.



به تمامی شرکت‌کنندگانی که اثر آن‌ها پذیرفته شده باشد، گواهی اعطا خواهد شد. همچنین به تمامی عکس‌هایی که به نمایشگاه پایانی راه بیدا کنند مبلغ ۵۰ هزار تومان حق‌التالیف تعلق می‌گیرد. هم چنین تمامی عکس‌های راه یافته به نمایشگاه در کتاب سوگواره به چاپ خواهد رسید و یک نسخه از کتاب به صاحبان آثار راه یافته به نمایشگاه اهدا خواهد شد.