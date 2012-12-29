باهر ارسباران در رنکینگ جهانی 6 پله صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A حدود سه هفته پیش به میزبانی تهران برگزار شد. در جریان این رقابت‌ها که نتیجه آن تاثیر مستقیم بر رده بندی جهانی داشت، فرزاد باهرارسباران در اسلحه سابر موفق به کسب مدال طلا شد.

کسب این مدال منجر به صعود 6 پله‌ای این شمشیرباز جوان در رده بندی جهانی شده است. بر اساس رده بندی جدید فدراسیون جهانی شمشیربازی، باهر ارسباران از رده 27 به رده 21 صعود کرده است. این بازیکن در در رده سنی جوانان آسیا، رده نخست را در اختیار دارد.