حضور مردم در حماسه 9 دی نشان از مردم سالاری دینی است

محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حماسه 9 دی بیان داشت: 9 دی ماه 88 یادآور حضور و همدلی است و یک حماسه، شور و شعور و بصیرت عاشورائیان را به میدان غیرت و عزتمندی فراخواند تا پیام زینب سلام الله را در پرتو عاشورا از فراخنای تاریخ به اعصار و نسل ها انتقال دهد که میراث گرانبهای پیامبر(ص) در مسیر نورنی ولایت نهفته، این راه ماندگار است و هرگز در پس غبار فتنه ها گم نمی شود.

وی اظهارداشت: پیام حضور آحاد مردم ولایت کدار در نهم دی ماه 88 همزمان با محرم حسینی در دفاع از حریم ولایت، این موهبت عظیم الهی و پرچمدار مبارزه و جهاد است و امتداد خط مبارزه ابدی علیه استکبار و طاغوت و یزیدیان زمان و پیروان و ایادی آنان است.

دهقانی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در مسیر حرکت پر شتاب خود جهت پیشرفت و عدالت، بحران ها و حوادث تلخ و شیرین بسیاری را پشت سر گذاشته است که بدون شک فتنه بزرگ سال 88 پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یکی از عبرت آموز ترین آنهاست.

وی افزود: حضور با شکوه 85 درصدی مردم در انتخابات 22 خرداد 88 که با حضور قریب به 40 میلیونی ملت همراه بود از با شکوه ترین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی در خارج و داخل کشور به تهدیدی علیه استقلال، امنیت داخلی و استحکام نظام اسلامی در عرصه بین الملل تبدیل شد که اگر نبود مدیریت الهی، هوشمندانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری و حضور مومنانه، با بصیرت و انقلابی مردم در صحنه، می توانست جمهوری اسلامی ایران را با خطرات جبران ناپذیری مواجه سازد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هرمزگان گفت: شاید به جرات بتوان گفت حضور 85 درصدی مردم در صحنه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دنیا تا به امروز سابقه نداشت و به نوعی دموکراسی به معنی واقعی کلمه را نشان داد که به مذاق و سلیقه معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خوش نیامد و خواستند شیرینی این حماسه پر شور و شعور را به کام مردم ایران تلخ کنند.

وی تصریح کرد: اما خواست و اراده الهی، مدیریت و هدایت حکیمانه و مدبرانه حضرت اما خامنه ای حضور حماسی و عاشورایی و تحسین برانگیز مردم ولایتمدار در پاسداری از نظام اسلامی، علیرغم بی بصیرتی عده ای از خواص در این برهه تاریخی، زمینه های دست یابی فتنه انگیزان به اهدافشان فراهم نشد و چهره دروغین آنها آشکار و بر ملا گشت.

دهقانی اظهارداشت: حضور با شکوه و حماسی ملت فهیم و بابصیرت در 9 دی با افشای ماهیت طراحان فتنه، آنها را از دست یابی به اهداف شوم خود بازداشت و اینک پس از سه سال از آن حماسه ماندگار و پر تلالو و در سالگشت آن واقعه بی نظیر که بدون تردید تجلی اتحاد، همبستگی و حمایت همه جانبه ی ملت ایران از مردم سالاری دینی بود.