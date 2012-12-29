بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه بازسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام اسماعیلی گفت: اقدامات انجام شده در چند سال اخیر بیش از اقدامات صورت گرفته در 50 سال گذشته است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه افزود: تمام پروژه‌های طرح مدرس، به جز یک مورد، فعال هستند

وی با بیان اینکه در طرح ساماندهی مدرس، از میدان آزادی تا میدان انقلاب56 پروژه تجاری- اداری با کاربری‌های مختلف تجاری فرهنگی اجتماعی تعریف شده، گفت: تمام پروژه‌های تعریف شده در این طرح، به جز پروژه عقیق که فعلا به علت مشکلات سرمایه‌گذار مسکوت مانده است، در شرایط کنونی و باوجود مشکلات اقتصادی که عموم طرح‌های عمرانی را با مشکل مواجه ساخته فعال هستند.

اسماعیلی افزود: تاکنون 30 پروژه در خیابان مدرس تعریف که از این میزان 10 پروژه به بهره‌برداری رسیده و 20 پروژه مختلف دیگر در طول این مسیر نیز پیشرفت‌های متفاوتی دارند.

وی عمق نفوذ در اجرای پروژه‌های این طرح را 50 متر از هردو طرف خیابان عنوان کرد و افزود: این کار با سیاست القای انرژی و ارزش به مابقی بافت، تعریف و تاکنون نیز غیر از محدوده بازار اسلامی که به ثبت ملی رسیده 70 درصد ضلع شرقی و 55 درصد ضلع غربی خیابان مدرس آزادسازی شده است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه با تإکید بر اینکه توجه به بافت مرکزی شهرها و ایجاد زیرساخت‌های درست شهری در این مناطق، از توسعه بی‌رویه و افقی شهرهاٰ که زحمات و هزینه‌های زیادی به شهرداری‌ها برای ارائه خدمات به تمام نقاط شهر تحمیل می‌کند، یادآور شد: ماده 72 قانون برنامه پنجم به صراحت دولت را مکلف کرده است که هر سال 10 درصد بافت‌های فرسوده را احیا کند و اعتبارات این امر را در اختیار سازمان‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرها قرار دهد.

وی ادامه داد: حدود 11 درصد کلانشهر کرمانشاه را بافت‌ فرسوده تشکیل می‌دهد که مساحتی بالغ بر 1228 هکتار آن را شامل می‌شود.

اسماعیلی سپس به روند و تاریخچه اجرای طرح مدرس اشاره کرد و گفت: در سال 82 بانک جهانی با واسطه بانک ABC بحرین و به عاملیت بانک ملت و ضمانت وزارت کشور 300 میلیون دلار اعتبار برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده 6 شهر کشور، از جمله تهران و کرمانشاه اختصاص داد که از این 300 میلیون دلارٰ 200 میلیون دلار به تهران و 100 میلیون دلار به طور مساوی بین 5 شهر دیگر تقسیم شد که شرط تخصیص این اعتبارات، تشکیل سازمانی به نام سازمان بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در این شهرها بود تا اعتبارات مذکور از طریق این سازمان صرف احیای بافت‌های فرسوده شود.

اسماعیلی افزود: با تخصیص این اعتبارات، زونی به نام بلوک حدادعادل (سه راه نواب تا چهارراه مدرس) که در واقع هسته مرکزی شهر را تشکیل می‌دهد تحریف شد و سیاست این بود که به این وسیله هم تعریض خیابان مدرس که آرزوی دیرینه و تحقق نیافته مردم کرمانشاه بود تحقق یابد و هم بهسازی بافت فرسوده شکل گیرد.

اسماعیلی تصریح کرد: از آنجاییکه تمام بدنه خیابان مدرس تجاری بود، شهرداری کرمانشاه قادر به تأمین مالی برای اجرای طرح نبود و مقرر شد املاک پشت واجدهای تجاری خریداری و طرح‌های مدنظر در آنها اجرا و بدنه تجاری موجود مدرس به این پروژه ها انتقال یابد.

وی گفت: تنها راه و عملی‌ترین شیوه جهت تعریض مدرس همین روشی است که در پیش گرفته شده و غیر از این هر راه دیگری محکوم به شکست است.

اسماعیلی تأکید کرد: این روش برای همه کسانی‌ که از آن تأثیر می‌گیرند یک رابطه برد برد است و تمام ذینفع‌ها در این فرآیند ترقی می‌کنند.

وی افزود: بهسازی مدرس فرآیندی است که همه مردم در آن دخیلند و قرار نیست کسی پله ترقی دیگری شود بلکه هم مالک و هم مستأجر هردو در حال بردن سود بیشتر هستند.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه گفت: سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه با مردم تعامل خوبی برقرار کرده و دیوار بی‌اعتمادی را شکسته است و این اعتماد جز در سایه راستگویی و صداقت با مردم و تلاش شبانه‌روزی و عمل به وعده‌ها به دست نیامده است، ضمن اینکه باید یادآور شوم تاکنون دوبار اسناد مالی سازمان برای حسابرسی ارائه داده‌ام که پس از بازرسی به دلیل شفاف و عاری از خطابودن اسناد مورد تشویق قرار گرفته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه از هر امکانی برای تشویق سرمایه‌گذار استفاده کرده‌ایم، گفت: سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه یکی از اعضای کارگروه اشتغال کشور محسوب می‌شود و از نظر اشتغالزایی به عنوان سازمان برتردر سطح استان شناخته شده است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه مشکلات بسیار پیش روی طرح مدرس را علت طولانی شدن این طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بافت مرکزی شهر، بافت به جای مانده از ویرانی‌های جنگ بود و مالکان اصلی هم در آن ساکن نبودند و مستإجرانی کم‌درآمد در آن سکونت داشتند، انجام توافق و سپس تملک املاک پشت واحدهای تجاری کار بسیار دشوار و زمان‌بری بود. از طرفی وجود اماکن میراثی مانند مسجد جامع،خانه صمدی، بازار سنتی وتکیه بیگلر بیگی باعث شد نتوانیم طرح را به سرعت پیش ببریم.

وی از قوانین میراث فرهنگی را در ممانعت از بلند مرتبه‌سازی در محدوده بافت‌های و اماکن ثبت شده میراث، قوانینی دست و پاگیر برای اجرای طرح مدرس یاد کرد و گفت: باتوجه به اینکه زیرزمین و همکف پروژه‌های ساخته شده باید به عنوان غرامت به مالکان حاشیه مدرس اعطاشود این قوانین دست و پا گیر توجیه اقتصادی را از پروژه‌ها و انگیزه را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد و تنها درصورت بلندمرتبه‌سازی است که برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد می‌شود.

اسماعیلی همچنین از اداره کل میراث فرهنگی استان خواست جهت تعریض مدرس در محدوده بازارٰ تدبیری اتخاذ و تکلیف این سازمان را در ادامه اجرای طرح مشخص سازد.

وی یادآور شد: وجود اماکن میراثی باعث شده است نتوانیم تعریض بیش از هفت و نیم متر را از طرفین حاشیه خیابان تعریف و اعمال کنیم و این تعریض صرفا به باند پیاده‌رو تعلق می‌گیرد و سیاست ما بر این است که از تردد وسایل نقلیه شخصی در مسیر مدرس جلوگیری و این مسیر تبدیل به پیاده‌راه شود.