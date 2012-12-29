  1. بین الملل
۹ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۱۷

وزیر اردنی:

اردن تاوان اشغالگری اسرائیل را نمی پردازد

اردن تاوان اشغالگری اسرائیل را نمی پردازد

وزیر اطلاع رسانی اردن با اشاره به اخبار مربوط به تبدیل شدن اردن و فلسطین به یک کشورکنفدرالی بر رد هر طرحی در این زمینه از سوی امان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سمیح المعایطه گفت: موضوع کنفدرالی ضد فلسطینی ها هرگز مطرح نیست و اردن از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی برکلیه اراضی فلسطینی حمایت می کند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی باید تاوان هر اقدام اشغالگری را بدهد و ملت فلسطین باید حق سیاسی و ملی را در خاک و سرزمین خود جستجو کنند.

المعایطه بیان کرد: هیچ کس جز رهبران اردنی نمی تواند درباره این موضع اظهار نظری کند و اردن نمی تواند بهای راه حل فلسطین را به نفع اسرائیل بپردازد و هر چه اسرائیل مطرح کند آنقدر ارزش ندارد که آن را بپذیریم. 

وزیر اطلاع رسانی اردن درباره اوضاع سوریه گفت: اردن خواهان یکپارچگی سوریه است اما موضوع آوارگان سوری بر ما فشار وارد می آورد وهر اندازه اوضاع سوریه بحرانی تر شود مشکلات ما نیز بیشتر می شود.

کد مطلب 1778990

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