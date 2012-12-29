اردن تاوان اشغالگری اسرائیل را نمی پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سمیح المعایطه گفت: موضوع کنفدرالی ضد فلسطینی ها هرگز مطرح نیست و اردن از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی برکلیه اراضی فلسطینی حمایت می کند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی باید تاوان هر اقدام اشغالگری را بدهد و ملت فلسطین باید حق سیاسی و ملی را در خاک و سرزمین خود جستجو کنند.

المعایطه بیان کرد: هیچ کس جز رهبران اردنی نمی تواند درباره این موضع اظهار نظری کند و اردن نمی تواند بهای راه حل فلسطین را به نفع اسرائیل بپردازد و هر چه اسرائیل مطرح کند آنقدر ارزش ندارد که آن را بپذیریم.

وزیر اطلاع رسانی اردن درباره اوضاع سوریه گفت: اردن خواهان یکپارچگی سوریه است اما موضوع آوارگان سوری بر ما فشار وارد می آورد وهر اندازه اوضاع سوریه بحرانی تر شود مشکلات ما نیز بیشتر می شود.