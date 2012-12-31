مذاکره وزارت نیرو و بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایران در بین کشورهای برتر دنیا در کیفیت آب آشامیدنی و نحوه تامین آن قرار دارد، گفت: 99 درصد شهرها و 77 درصد روستاها هم اکنون از شبکه آبرسانی سالم برخوردار هستند و تلاش می‌شود این میزان به 100 درصد افزایش یابد.

وی از اجرای برخی پروژه‌های خارجی توسط صنعت آب و فاضلاب کشور خبر داد و گفت: نیروگاه برق آبی سنگ توده در کشور تاجیکستان در حال انجام است و احتمالا با آماده شدن واحد دوم آن در اوایل سال آینده می‌توان بهبرداری از آن را آغاز کرد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه طرح‌های مهر ماندگار این وزارتخانه 270 طرح است، گفت: تلاش وزارت نیرو این است که تا با تامین منابع مالی مورد نیاز اجرا این طرح‌ها را به پیش ببرد.

نامجو همچنین از مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت مجوز انتظار اوراق مشارکت برای استفاده در طرح‌های آبی خبر داد و گفت: به دنبال تامین منابع مالی از روش‌های گوناگون هستیم.

وی در ارتباط با نشت سد گتوند نیز گفت: این مساله به وجود آمده بود اما با تلاش‌های صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی وزارت نیرو این مشکل قابل رفع است و هم اکنون حدود دو میلیارد متر مکعب آب در پشت سد گتوند ذخیره شده و سه واحد نیروگاهی آن نیز در حال کار است.

نامجو به این مطلب نیز اشاره کرد که در زمان آبگیری سد گتوند یک سری مسایلی وجود داشت که آنها را به وزارت نفت متذکر شده بودیم.