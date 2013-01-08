کاهش 25 درصدی تعداد مسافران هوایی/ احتمال توقف فعالیت خارجی یک ایرلاین

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته پروازها در تمامی فرودگاه‌های کشور تحت تاثیر اقدامی بی سابقه از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت و بخشی زیادی از پروازها به دلیل بدهی ایرلاین‌ها به این شرکت کنسل شد و تعداد زیادی از مسافران را سرگردان کرد و زیان زیادی را به آنها وارد آورد.

شرکت پخش فرآورده های نفتی مدعی است که ایرلاین‌ها بدهی 500 میلیاد تومانی به این شرکت دارند و باید در ابتدا آن را تسویه کنند و پس از آن دوباره خرید اعتباری سوخت را انجام دهند، در غیراین صورت پرداختها باید نقدی و برای هر پرواز صورت گیرد.

از سویی ایرلاین‌ها هم اعلام می کنند که بدهی آنها به شرکت پخش به این اندازه نیست بلکه ناشی از اختلاف حسابی است که بر سر زمان اجرای افزایش نرخ سوخت به وجود آمده است و تا قبل از تیر ماه سال گذشته باید نرخ سوخت 100 تومان محاسبه می شده در حالی که وزارت نفت آن را 200 تومان محاسبه می کند.

البته در ماههای اخیر مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی در حوزه های دیگری هم به وجود آمده است. آنها برای خرید سوخت پروازهای خارجی باید 2120 تومان بپردازند و نرخ سوخت در پروازهای داخلی به 700 تومان افزایش یافته است.

اگرچه دولت با افزایش 60 تا 70 درصدی نرخ بلیت هواپیما موافقت کرده است اما مدیران ایرلاین‌ها معتقد هستند که این موضوع کاهش 25 درصدی تعداد مسافر را به دنبال داشته؛ بنابراین هزینه های آنها در این بخش کاهش پیدا نکرده است.

هزینه ایرلاین‌ها 300 درصد افزایش یافت

در این خصوص رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با ادامه این روند یکی از شرکتهای هواپیمایی امکان ادامه فعالیت در پروازهای خارجی را ندارد، گفت: در کشورهای دیگر هزینه های هندلینگ و لندینگ هواپیمای داخلی خود را کاهش می دهند اما در کشورما این شرایط برای ایرلاین‌های داخلی فراهم نیست و هزینه های آنها هر روز در حال افزایش است.

عبدالرضا موسوی بابیان اینکه در سایر کشورها به ایرلاین‌ها سوبسید می دهند، اظهار داشت: کشور کویت تا یکسال عوارض فرودگاهی از ما در یافت نمی کند در حالی که هزینه های ما در داخل کشور 200 تا 300 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه خرید دلار با نرخ بازار آزاد مشکلات زیادی را برای ایرلاین‌ها به وجود آورده است، بیان کرد: روز گذشته بنده دلار را با نرخ 3270 تومان خریداری کردم و باید تمام هزینه ها را به صورت ارزی پرداخت کنم.

ایرلاین‌ها مشکلات را در داخل سازمان خود حل کنند

در این خصوص رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تایید شرایط به وجود آمده برای ایرلاین ها، به مهر اظهار داشت: ایرلاین‌ها باید مشکلات اقتصادی و مالی خود را در داخل شرکت خود برطرف کنند تا با مولفه های اقتصادی هماهنگ شوند.

حمید رضا پهلوانی با بیان اینکه قبول داریم که ایرلاین‌ها در شرایط عادی نیستند، بیان کرد: ایرلاین‌ها باید در شرایط کنونی خود را بسازند و حفظ کنند اما نباید مشکلات آنها به ساختار بیرونی شرکت ها برسد و مشکلاتی را برای مردم بوجود بیاورد.

وی با اشاره به اینکه ایرلاین‌ها و شرکت پخش بر سر نرخ سوخت به توافق رسیده اند، گفت: براساس این توافق نرخ سوخت برای پروازهای داخلی و خارجی تعیین شده است.