به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور صبح چهارشنبه در نشست روسای کمیته‌های ستاد دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: باید در کنار برنامه‌های هر ساله مانند نوای الله اکبر و راهپیمائی 22 بهمن، به نوآوری نیز توجه بیشتری شود و برنامه‌های این ایام با جذابی بیشری همراه باشد.

وی به نقش مهم زنان در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اشاره کرد و با تاکید بر لزوم حضور پرشور زنان در برنامه‌های دهه فجر، خاطرنشان ساخت: نقش زنان پس از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی پررنگ باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر خواستار تلاش همه دستگاه‌های اجرایی ایجاد یک فضای مفرح و جذاب برای ایام دهه فجر، تصریح کرد: ادارات در چراغانی دستگاه خود نه تنها باید به جلو سر درب اداره خود اکتفاء کنند بلکه لازم است گسترده‌تر عمل کنند و به خیابان منتهی اداره خود اقدام کنند.

ضرورت انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی به نسل جوان

وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای مشارکت بیشتر دانش‌آموزان و آشناسازی بیشتر آنها با انقلاب اسلامی، اضافه کرد: انتقال فرهنگ پیروزی انقلاب اسلامی به نسل دانش آموز و دانشجو با برپایی مراسم ویژه و جذاب در این مکان‌ها امکان‌پذیر است از این نظر لازم است این مهم در دستور کار قرار گیرد.

پرآور خاطرنشان ساخت: برگزاری برنامه‌های ورزشی که در بین مردم جذابیت فراوانی دارد و همایش پیاده روی خانوادگی که باعث تحکیم خانواده می‌شود باید در همه نقاط استان برگزار شود تا مردم در هوای مساعدی که هست از آن لذت ببرند.

وی خواستار برگزاری متمایز برنامه‌های دهه فجر امسال نسبت به سال‌های گذشته شد و افزود: با توجه به اینکه دهه فجر امسال خارج از ماه عزا است لازم است برنامه‌ها با نشاط، شاداب و پرجاذبه برای حضور گسترده مردم برپا شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم برگزاری برنامه‌های شاد و مفرح برنامه‌های دهه فجر، گفت: اکنون نگاه سیاستمداران دنیا در حال حاضر نگاه ویژه ای به ایران اسلامی دارند و بررسی می‌کنند که مردم ایران چگونه در ایام دهه فجر جشن می‌گیرند.

چشم دنیا به چگونگی تجدید پیمان ملت ایران با آرمان‌های امام است

وی با تاکید بر زمینه‌سازی حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن افزود: زمینه‌‌سازی حضور پرشور مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن نه تنها موجب یاس و ناامیدی دشمنان خواهد شد بلکه زمینه حضور آنان در انتخابات ریاست جمهوری فراهم می‌کند.

پرآور خاطرنشان ساخت: اکنون پس از این تحریم‌ها چشم دنیا به دنبال این است که مردم چگونه بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و مقام عظمای ولایت تجدید پیمان می‌کنند.

وی افزود: مردم مسلمان و ولایتمدار بدون شک با آرمان‌های امام راحل، مقام عظمای ولایت و نظام جمهوری اسلامی تجدید پیمان خواهند کرد ولی باید زمینه حضور شاداب مردم در مراسم این ایام فراهم کنیم.

پرآور افزود: استکبار در 33 سال گذشته همه نوع تحریم و ترفند علیه نظام را به کار گرفته است به گونه‌ای که اگر یک دهم این تحریم‌ها علیه هر کشوری اعمال می‌شد نمی‌توانست مقابله کند ولی مردم مسلمان ایران اسلامی با اطاعت از ولی فقیه توانسته‌اند این نوع تحریم‌ها را پشت سر بگذارند و آنان را مایوس کنند.