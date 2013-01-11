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۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

اعلایی:

تغذیه ناسالم عامل شیوع بیماری‌های غیرواگیردار است

تغذیه ناسالم عامل شیوع بیماری‌های غیرواگیردار است

اردکان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت اردکان گفت: یکی از دلایل مهم شیوع بیماری های غیرواگیردار نظیر انواع سرطان و دیابت در استان یزد، شیوه نادرست زندگی و تغذیه ناسالم مردم است.

محمدرضا اعلایی در حاشیه همایش تغذیه سالم در اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد بیماری های غیرواگیردار مثل بیماری های قلبی و عروقی،انواع سرطان ها و دیابت در جامعه اظهار داشت: با بررسی های انجام شده علت ریشه ای این نوع بیماری های مهلک در شیوه نادرست زندگی مردم و تغذیه ناسالم نهفته است.

اعلایی افزود: گرایش به فست فوودها و غذاهای کنسرو شده و انواع نوشیدنی های صنعتی در بروز بیماری های غیرواگیردار، کم تحرکی و کاهش عمر مفید افراد نقش بسزایی ایفا می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: این همایش یک روزه با هدف توسعه فرهنگ استفاده از غذاهای سنتی و محلی و ارائه اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی مردم درباره مضرات ناشی از مصرف فست فوودها و غذاهای غیرسنتی با حضور بیش از 100 نفر از رابطان بهداشت شهرستان اردکان در کانون شهید مدرس این شهر برگزار شد.

به گزارش مهر، در این همایش یک روزه از 10 نفر از بانوان آشپز اردکانی که غذاهای محلی آنها از نظر طعم و استفاده از مواد غذایی سالم توسط کارشناسان تغذیه برتر شناخته شد، تقدیر به عمل آمد. 

کد مطلب 1788670

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