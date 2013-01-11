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۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

هادربادی خبر داد:

اجرای آزمایشی طرح بیمه باغات زیتون و نخل در نهبندان

اجرای آزمایشی طرح بیمه باغات زیتون و نخل در نهبندان

بیرجند – خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از طرح بیمه باغات زیتون و نخیلات در شهرستان نهبندان بصورت آزمایشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی گفت: بیمه پذیری باغات زیتون و نخیلات در حوزه عمل شهرستان نهبندان بصورت آزمایشی آغاز شده است.

وی افزود: سطح برنامه ابلاغی به استان جهت بیمه باغات زیتون و خرما در سطح 50 هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان گفت:عوامل تحت پوشش بیمه برای باغات خرما؛ طوفان، تگرگ، زلزله، باد گرم و بارانهای بی موقع است.

 به گفته وی عوامل تحت پوشش بیمه برای باغات زیتون آبی  نیز شامل، گرما و بادهای گرم در زمان تلقیح، رطوبت، مه و بارندگی در زمان تلقیح، سرما و یخبندان، برف سنگین، تگرگ، سیل،طوفان، زلزله و رانش زمین است.

رئیس ستاد بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: مدت قرار داد بیمه محصول خرما از اوایل بهمن ماه هر سال تا پایان آذر ماه  سال بعدی و مدت قرار داد بیمه محصول باغات زیتون از 15 دیماه هر سال تا زمان برداشت محصول (حداکثر تا پایان نیمه اول دی ماه سال بعد ) خواهد بود.

کد مطلب 1788700

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