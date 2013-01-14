پیشنهاد واردات کالاهای اساسی توسط کمیته امداد

محمد علیپور در گفتگو با مهر از تصویب کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این طرح که یک فوریت آن در آبان ماه به تصویب رسیده است، دولت موظف است به منظور حفظ امنیت اقشار آسیب پدیر تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در مقاطعی از سال ، کالاهای اساسی را به صورت ویژه در اختیار این افراد قرار دهد.



وی در رابطه با محل تأمین اعتبار برای اجرای این طرح افزود: مقرر شده است وزارت صنعت در بودجه سالیانه خود محل تأمین اعتبار را پیش بینی کند.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این که اختصاص اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر نافی پرداخت مستمری به افراد تحت پوشش مراجع مذکور نیست، اظهار داشت: در ابتدای امر پیشنهاد شد که اعتبار تأمین کالاها از محل اعتبار مستمری ها باشد اما نهایتا تصمیم بر آن شد که اعتبار مستقلی برای این بخش در نظر گرفته شود.



وی در بخش دیگر اظهارات خود از ادامه بررسی ها برای رفع اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان بر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: کمیته تجاری کمیسیون به همراه بخش های مرتبط در حال بررسی اشکالات هستند که امیدواریم با اتمام آن تا هفته آینده، شاهد حضور مجدد لایحه در صحن علنی مجلس باشیم .

کمیته امداد کالاهای اساسی وارد خواهد کرد

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در رابطه با بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر در این کمیسیون گفت: کلیات این طرح در کمیسیون بودجه نیز به تصویب رسید و در رابطه با نحوه اجرای این طرح پیشنهاداتی ارائه گردید.



وی با بیان این که پیشنهادات و طرحهای مجلس نباید برای دولت بار مالی داشته باشد؛ مگر آن که منبع درآمدی برای آن تعریف شود، گفت: بحث اختصاص ارز مرجع برای تأمین این کالاها مطرح شد که اساسا این کالاها با ارز مرجع تأمین می شوند به گونه ای که به گفته بانک مرکزی، در 10 ماهه سال 91 بیش از 11 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع پرداخت شده است.



نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیته امداد اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شد که کمیته امداد خود مستقیما کالاهای اساسی همچون گوشت را با دریافت ارز مرجع وارد کند تا از این طریق کالا با قیمت کمتری در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار گیرد.



وی ادامه داد: استدلالی که در این رابطه مطرح شد، آن است که گوشت وارداتی که مثلا کیلویی 2 دلار وارد می شود و در بازار داخلی کیلویی 25 هزار تومان به فروش می رسد، کمیته امداد می تواند با وارد کردن گوشت 2 دلاری آن را با همان قیمت در اختیار افراد تحت پوشش خود قرار دهد.



قوامی با بیان این که این پیشنهاد در کمیسیون مورد بررسی خواهد گرفت، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم این طرح را تا قبل از پایان سال در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.