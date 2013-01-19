ساختمان شماره دو خانه موسیقی را بدون هیچ اخطار تخلیه کردند

حمید رضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام شهرداری 11 تهران مبنی بر تخلیه دفتر شماره دو خانه موسیقی بیان کرد: این ساختمان متعلق به شهرداری تهران است ولی چندین سال است این مساله در قالب تفاهم‌نامه بین ما و شهرداری حل می‌شد و امسال نیز با اینکه ما به طور شفاهی این مساله را با مسئولان بالادستی شهرداری تهران مطرح کرده بودیم ولی مسئولان شهرداری 11 تهران با گرفتن حکم قضایی مشغول به تخلیه این ساختمان شدند.

وی افزود: در حال رایزنی با مسئولین بالاتر شهرداری تهران هستیم تا مشکل را حل کنیم.

نوربخش با بیان اینکه متاسفم که به این صورت اسباب و اثاثیه خانه موسیقی را از ساختمان خارج کرده اند، گفت: قبل از این هیچ اخطاریه‌ای برای تخلیه این مکان داده نشده بود و به نظر می رسد که این اقدام به سبب بی مسئولیتی و بی تدبیری مسئولان شهرداری منطقه 11 صورت گرفته باشد.

ناهماهنگی مسئولان بالادستی و پایین‌دستی در شهرداری

مدیرعامل خانه موسیقی در پاسخ به این سئوال که آیا در خصوص تخلیه این ساختمان پیش از این صحبتی با شما شده است، اظهار کرد: با من در مورد این موضوع صحبتی نشده و بدون اطلاع اقدام به تخلیه ساختمان کرده‌اند. البته مدتی پیش نیز مشابه این عمل را انجام دادند که با آقای قالیباف و سید محمدهادی ایازی معاون فرهنگی شهرداری تهران این مساله را مطرح و حل کردیم و قرار شد که در ساختمان مستقر باشیم تا زمانی که بتوانیم دو ساختمان را در یک ساختمان تجمیع بکنیم اما متاسفانه این مشکلات پیش آمد که جز تاسف نمی توان در مورد آن اظهار نظر دیگری کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که چقدر مسئولان شهرداری برای تخلیه این مکان به خانه موسیقی زمان داده بودند، گفت: ما صحبت وقت نکرده بودیم و در واقع خود شهرداری به دنبال این ماجرا بود. به نظر می رسد که یک مقداری ناهماهنگی مسئولان پایین دستی با بالا دستی شهرداری تهران سبب ایجاد این اتفاق شده است.

نوربخش در پایان با اظهار امیدواری از اینکه این مساله هر چه زودتر از سوی مسئولان شهرداری رفع شود، گفت: امیدوارم که این مساله هر چه زودتر حل شود زیرا خانه موسیقی خانه همه اهالی موسیقی است و مکان شخصی و خصوصی نیست و متعلق به همه هنرمندان است و در زمینه امور فرهنگی نیز می دانیم که شهرداری تهران فعالیت‌های زیادی انجام می‌دهد و این ارگان جدا از معقوله فرهنگ نیست.