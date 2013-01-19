تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی همدان جوابگوی نیاز نیست

ایرج صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر با بازنشستگی اعضای هیئت علمی کم بودن تعداد اعضا مبرهن است.
رئیس دانشکده پیراپزشکی همدان با بیان ذاینکه این دانشکده در سال 1382 از دانشکده پزشکی استقلال پیدا کرد، گفت: سه رشته از دانشکده پزشکی شامل رشتههای رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و هوشبری و یک رشته از دانشکده پرستاری و مامایی در دانشکده پیراپزشکی قرار گرفت و برای تغییرعنوان دانشکده، رشته کتابداری و اطلاعرسانی به رشتههای این دانشکده اضافه شد.
صالحی تعداد رشتههای دانشکده پیراپزشکی را پنج رشته دانست و گفت: دانشجویان این دانشکده شامل 171 دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی، 150 دانشجوی رشته رادیولوژی، 57 دانشجوی کتابداری پیوسته، 182 دانشجوی اتاق عمل و 167 دانشجوی رشته هوشبری است.
وی با اشاره به اینکه سطح رشتههای کاردانی به کارشناسی ارتقا پیدا کرده است، گفت: هماکنون رشته کارشناسی هوشبری، اتاق عمل، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و کتابداری در این دانشکده وجود دارد.
وی افزود: با توجه به نیاز به دانشجویان در رشتههای پیراپزشکی در کنار جذب دانشجویان پیوسته، دانشجوی کارشناسی ناپیوسته رشتههای علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل و ناپیوسته هوشبری نیز از دانشجویان دانشکده هستند.
رئیس دانشکده پیراپزشکی همدان با بیان اینکه تمام دانشجویان این دانشکده بلافاصله بعد از فارغالتحصیلی جذب بازار میشوند و به خدمات آنها در مراکز بهداشتی و درمانی نیاز است، گفت: حتی در دوران دانشجویی نیز بسیاری از دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی مشغول کار هستند.
ظرفیت جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتههای اطلاع رسانی پزشکی و رادیولوژی وجود دارد
وی با بیان اینکه ظرفیت جذب دانشجوی کارشناسی ارشد برای رشتههای اطلاع رسانی پزشکی و رادیولوژی وجود دارد، گفت: هماکنون امکان ادامه تحصیل با عنوان کارشناسی ارشد برای بقیه رشتهها از جمله هوشبری، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی وجود ندارند.
صالحی افزود: با توجه به کثرت دانشجویان و دستیاران به شکل رزیدنتی تحصیلات تکمیلی، افزودن مقطع کارشناسی ارشد رشته اطلاعرسانی پزشکی مورد نیاز دانشگاه است و جذب دانشجویان کارشناسی ارشد اقدام خوبی برای ارتقا سطح اطلاعرسانی دیگر رشتهها است.
صالحی با اشاره به اینکه بیش از 700 دانشجو در این دانشکده حضور دارند، اظهار داشت: این دانشکده از دانشکدههایی است که بالاترین میزان دانشجو را دارد و در هر ترم حدود 450 واحد درسی ارائه میشود.
تعداد اعضای هیئت علمی با توجه به جذب دانشجو و واحدهای ارائه شده کم است
رئیس دانشکده پیراپزشکی همدان تعداد اعضای هیئت علمی را با توجه به جذب دانشجو و واحدهای ارائه شده کم دانست و گفت: هماکنون با بازنشستگی اعضای هیئت علمی دو هیئت علمی در گروه اتاق عمل، سه عضو هیئت علمی در گروه رادیولوژی، چهار عضو هیئت علمی در گروه علوم آزمایشگاهی و چهار هیئت علمی در گروه کتابداری وجود دارد.
وی سقف حقالتدریسی را بالا خواند و گفت: نیاز به مربی کارآموزی بالاست و مشکلاتی نیز برای بخش کارآموزی و جذب نیرو وجود دارد.
صالحی با بیان اینکه تسریع در پرداخت حقالتدریسیها در نیم سال قبل انجام نشده بود، ادامه داد: با همکاری معاونت آموزشی و معاونت پشتیبانی تعدادی کارشناس جذب شد ولی این تعداد هنوز کافی نیست و نیازها را جبران نکرده است.
وی با بیان اینکه دانشکده پیراپزشکی مسیر خوبی را طی میکند، گفت: مشکلی از نظر پوشش کارآموزیها و مشکلی از نظر تأمین مربی در حال حاضر وجود ندارد.
کمبود کارشناس در بخش درمان احساس می شود
رئیس دانشکده پیراپزشکی همدان با اشاره به کمبود کارشناس در بخش درمان گفت: چنانچه برخی افراد از بخش درمان به دانشکده پیراپزشکی انتقال یابند مشکلاتی که در آموزش بالینی وجود دارد، مرتفع میشود.
وی اضافه کرد: هماکنون موضوع جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاعرسانی پیگیری میشود به طوری که به زودی هیئت بورد از دانشکده بازدید میکنند و برای سال آینده جذب دانشجو در این رشته انجام میشود.
صالحی با بیان اینکه در حال حاضر رشته تحصیلات تکمیلی در دانشکده پیراپزشکی وجود ندارد، گفت: ایجاد رشتههای تحصیلات تکمیلی برای رشته رادیولوژی در دست اقدام است.
وی ادامه داد: دانشکده پیراپزشکی با توجه به ماهیت رشتهها از حالت علوم پایه خارج شده و ماهیت رشتههای دانشکده به گونهای است که خیلی کم میتواند رشته تحصیلات تکمیلی ایجاد کند چراکه به تربیت نیروهای پیراپزشکی و کارهای عملیاتی بیشتر توجه میشود.
وی با اشاره به نبود فوقلیسانس رادیولوژی، هوشبری و اتاق عمل گفت: در رشته رادیولوژی (امآرآی) و رشته اطلاع رسانی پزشکی میتوان راهاندازی دورههای کارشناسی ارشد را دنبال کرد.
عملیاتی بودن رشتههای دانشکده پیراپزشکی
وی در خصوص کیفیت تجهیزات موجود در دانشکده نیز گفت: هماکنون فضای پراتیک در دانشکده وجود ندارد و این موضوع با همکاری دانشکده پرستاری حل شده و باید با جذب بودجه وسائل مورد نیاز خریداری شود.
بودجه برای بازدیدهای علمی تعریف نشده است.
رئیس دانشکده پیراپزشکی همدان برگزاری برخی اردوهای علمی را از جمله مطالبات دانشجویان دانست و گفت: انتظار میرود بازدیدهای علمی در رشته کتابداری و دیگر رشتهها در نظر گرفته شود اما بودجه خاصی برای این موضوع تعریف نشده است.
وی با اشاره به اهمیت توجه به برنامههای فرهنگی اظهار داشت: از برگزاری همایشها و جلسات سخنرانی علمی در رشتههای مختلف دانشکده استقبال میشود.
صالحی با تأکید بر لزوم تشکیل تشکلها و انجمنهای علمی در دانشکده اظهار داشت: تاکنون سه تشکل دانشجویی رشته هوشبری، اتاق عمل و کتابداری فعالیت میکنند.
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