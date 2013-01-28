هشدارهایی برای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت

سروان علیرضا تاجیک سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موتورسیکلت به عنوان یکی از وسایل نقلیه سبک و سریع همواره مورد توجه بسیاری از مردم بوده است و امروزه در خیابانهای شلوغ و پرازدحام شهرها وسیله مناسبی برای تردد شناخته شده است.

وی بیان کرد: راه ‌های پیشگیری از سرقت موتورسیکلت بسیار آسان است به گونه ‌ایی که با رعایت چند نکته ظریف می ‌توان از سرقت این وسیله نقلیه جلوگیری کرد.

برای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت شهروندان باید به نکاتی توجه کنند

مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: برای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت شهروندان باید به نکاتی توجه کنند و در هنگام خرید موتور سیکلت تمام اوراق شناسایی را با شماره موتور سیکلت مطابقت دهند.

وی تصریح کرد: شهروندان از رها کردن موتور سیکلت در مکانهای خلوت و کم تردد خودداری کرده و هیچ گاه موتورسیکلت خود را بدون قفل و زنجیر رها نکنند، سعی کنند حتی الامکان موتور سیکلت خود را در هنگام پارک در محل پررفت و آمد و دارای روشنایی کافی پارک کنند.

سروان تاجیک سعیدی اضافه کرد: متورسواران باید در هنگام ترک موتور سیکلت سوییچ آن را بردارند و حتی برای لحظه ای آن را روشن نگذارند و با نصب قفل کمک و چرخ جلو ضریب ایمنی موتور سیکلت را بالا ببرند و از زنجیر مناسب و قفلهای کتابی برای قفل کردن موتور سیکلت استفاده کنند و در صورت خراب بودن جاسوییجی سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام کنند.

شهروندان برای ایجاد امنیت باید از پارک موتورسیکلت در خارج از منزل خودداری کنند

وی عنوان داشت: شهروندان برای ایجاد امنیت بیشتر باید از پارک موتور سیکلت در خارج از منزل برای مدت طولانی به خصوص در شب جداً خودداری کنند.

مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: حتی المقدور موتور سوران برای پارک موتورسیکلت خود از پارکینگهای سطح شهر برای پارک استفاده کرده و رسید آن را دریافت کرده و از قرار دادن سوییج آن در اختیار مسئولان پارکینگ جداً خودداری کنند و موتور سیکلت خود را در اختیار دوستان نامطمئن قرار ندهند.

وی اظهار داشت: سعی کنند موتور سیکلت خود را با زنجیر به تیر یا میله های آهنی تعبیه شده در سطح شهر قفل کنند و در هنگام خرید موتور سیکلت قفل زنجیر و قفل کمک آن را تعویض کنند.

سروان تاجیک سعیدی ادامه داد: شهروندان باید حتی المقدور موتورسیکلت خود را در پارکینگ‌های عمومی که دارای مسئول مشخص است، پارک کرده و رسید آن را دریافت کنند.

وی گفت: هیچ ‌گاه موتور سواران اسناد و مدارک موتورسیکلت را در خورجین، زیرزین یا زیر قاب باطری قرار ندهند، زیرا در صورت سرقت از اسناد، سوءاستفاده خواهد شد.

مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران به عنوان آخرین توصیه بیان داشت: شهروندان باید از خرید موتورسیکلت از اشخاص ناشناس به صورت قولنامه جداً خودداری کنند تا امنیت کاملی برای خود و سایر شهروندان ایجاد کنند.