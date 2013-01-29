آثار خانم شیمل در ارائه تصویر محبوب از پیامبر(ص) از تلاشهای ما بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "پیامبر رحمت و دنیای معاصر" دوشنبه شب، نهم بهمن ماه در مسجد و کانون توحید برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر رسول جعفریان استاد تاریخ اسلام و تاریخ تشیع در خصوص تصویر موجود از پیامبر اسلام(ص) گفت: تصویری که از پیامبر داریم تحت الشعاع محتوایی است که از کتب سیره و اخبار تاریخی و قصه‌ها و داستانها و روایات موجود در حوزه اخلاق، تفسیر و فقه اخذ شده است. این تصویر خیلی پر فراز و نشیب است.

وی افزود: حکومتهای بعد از پیامبر مطابق با نیاز خود تصویری از پیامبر ارائه داده‌اند. بنی امیه و بنی عباس مطابق با نیاز خود تصویر از پیامبر ارائه داده‌اند و سعی کرده‌اند خود را به پیامبر نزدیک نشان دهند و بگویند ما به پیامبر نزدیکتر هستیم.

وی تصریح کرد: با روی کار آمدن خلیفه اول، جهان اسلام دچار جنگ داخلی شد. جنگ ارتداد سراسر جزیره العرب را فرا گرفت. خلفا اینها را سرکوب می کردند و این سرکوبها را مستند به پیامبر می کردند. بعدها فتوحات آغاز می شود. ائمه ما نسبت به فتوحات ساکتند و همه اینها پای پیامبر نوشته می شود.

وی تأکید کرد: اگر پیامبر میان دو گزینه سخت گیرانه و سهل گیرانه قرار می گرفتند گزینه سهل گیرانه را انتخاب می کردند و این در حالی است که حاکمان بعد از پیامبر شیوه سخت گیرانه را به کار می گرفتند.

وی با اشاره به اینکه سیره نبوی را باید بازشناسی کرد، گفت: باید پرده‌ها را کنار زد و کسانی که اسلام را چنین خشن و انحرافی معرفی کردند را معرفی کرد. در کسانی که بعد از پیامبر حاکم شدند یک خشونت بدوی وجود داشت که این خصایص را وارد اسلام کردند و به اسلام نسبت دادند.

وی افزود: در دوره عثمانی یک اسلام خشن داریم که آنرا به همه جا سرایت دادند و گویی که پیامبر چنین رفتار می کرده است. به این صورت بود که اسلام چنین تصویری نادرستی پیدا کرد و نبی آن به جای نبی رحمت بودن به نبی خشنی بدل شد که مدام در حال جنگ بود. غرب کاری که عثمانی با انها کرده یادش نرفته و واکنش آنها با اسلام مبتنی بر همین رفتارهاست.

رئیس پیشین کتابخانه مجلس یادآور شد: ما با یک نسخه از پیامبر مواجه هستیم که در لابلای این اخبار و اطلاعات نادرست پنهان شده است. ما در ارائه نسخه درست از پیامبر موفق نبوده‌ایم و جای تعجب نیست که دشمن این مطالب و منابع را بخواند و واکنش نشان دهد.

جعفریان تأکید کرد: ارائه تصویری مبتنی بر رحمت و شفقت، خوش بینی و رحمت للعالمین بودن پیامبر بر اساس اسناد و مدارک قابل اطلاق و اثبات است. قرآن می گوید پیامبر رحمت برای همه عالمیان است.

وی افزود: پیامبر وقتی با زرتشتیان بحرین برخورد کردند آنها را جزو اهل کتاب به شمار آوردند. پیامبر با رأفت در حجه الوداع به همه پرسشهای مخاطبان جواب دادند.

وی در ادامه یادآور شد: وقتی داریم در جهان بد نام می شویم در ارائه تصویر خوب از اسلام ولو به قیمت تقیه باید این کار را انجام بدهیم. ما باید آبروی دین را نگه داریم. ما باید مفهوم تقیه را در مناسبات خود با دنیا بسط دهیم. گذشتگان مفهوم تقیه را در مواردی چون نماز و وضو گرفتن بسط دادند. در دنیای امروزی هم می توان مفهوم تقیه را بسط و گسترش داد.

جعفریان یادآور شد: در اواخر دهه 40 یک روحانی در شهر ری این بحث را مطرح کرد که آیا امکان دارد برخی از محدودیتهای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را تحت عنوان تقیه بپذیریم. ابتدا با او مخالفت شد ولی امروزه تا حدی این موضوع پذیرفته شده است. مثلاً امروز بحث سنگسار را پذیرفته‌ایم و می توانستیم این موضوع را قبلاً بپذیریم تا تبلیغات منفی علیه ما به وجود نیاید. بحث این است که در مورد برخی موارد می توان تقیه کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ما در سیره شناسی پیامبر کوتاهی کرده‌ایم و بسیاری از جنبه های مثبت اسلام را به تصویر نکشیده‌ایم. آثار خانم شیمل در ارائه تصویر از چهره محبوب پیامبر از تلاشهای ما بیشتر بوده است.