ملوان هم میزبانی را برد هم سه امتیاز بازی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده شامگاه سه شنبه پس از پیروزی سه بر یک تیمش برابر داماش افزود: آرامش روی سکوها به بازیکنان نیز منتقل شد و بچه ها با آرامش بازی کردند.

وی اظهارداشت: بعد از گل اول، مقداری تیم داماش عناصر تهاجمی را بیشتر کرد و کوشید در زمین ملوان از موقعیت هایی که خودمان بوجود آوردیم، استفاده کند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی گفت: شکل کار را در نیمه دوم عوض کردیم، 15 دقیقه از نیمه دوم را در زمین خود دفاع کردیم و چندین موقعیت به تیم داماش دادیم.

وی افزود: وقتی از این حالت خارج شدیم، بازی را خوب کنترل کردیم و زمانی که به گل دوم رسیدیم، در مجموع آرامش بهتری پیدا کردیم.

احمدزاده بیان داشت: از اینکه هم سه امتیاز را گرفتیم و هم علاقمندان ملوان را خوشحال کردیم، باید خرسند باشیم، از همه بچه ها ممنونم که بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند.

ملوان با این پیروزی 35 امتیازی شد و با چهار پله صعود در جدول رده بندی در جایگاه ششم قرار گرفت.