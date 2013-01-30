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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۳۳

احمدزاده:

ملوان هم میزبانی را برد هم سه امتیاز بازی را گرفت

ملوان هم میزبانی را برد هم سه امتیاز بازی را گرفت

بندر انزلی - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی گفت: ملوان هم میزبانی را برد هم سه امتیاز بازی را گرفت بنابراین باید خرسند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده شامگاه سه شنبه پس از پیروزی سه بر یک تیمش برابر داماش افزود: آرامش روی سکوها به بازیکنان نیز منتقل شد و بچه ها با آرامش بازی کردند.

وی اظهارداشت: بعد از گل اول، مقداری تیم داماش عناصر تهاجمی را بیشتر کرد و کوشید در زمین ملوان از موقعیت هایی که خودمان بوجود آوردیم، استفاده کند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی گفت: شکل کار را در نیمه دوم عوض کردیم، 15 دقیقه از نیمه دوم را در زمین خود دفاع کردیم و چندین موقعیت به تیم داماش دادیم.

وی افزود: وقتی از این حالت خارج شدیم، بازی را خوب کنترل کردیم و زمانی که به گل دوم رسیدیم، در مجموع آرامش بهتری پیدا کردیم.

احمدزاده بیان داشت: از اینکه هم سه امتیاز را گرفتیم و هم علاقمندان ملوان را خوشحال کردیم، باید خرسند باشیم، از همه بچه ها ممنونم که بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند.

ملوان با این پیروزی 35 امتیازی شد و با چهار پله صعود در جدول رده بندی در جایگاه ششم قرار گرفت.

کد مطلب 1803552

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