اسكيت بازان ايران امشب عازم كره جنوبي مي شوند

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيمهاي ملي اسكيت كشورمان با 23 ورزشكار7 مربي وهمراه ساعت 8 امشب عازم سئول خواهد شد. اين بازيهاي قهرماني آسيا درطي روزهاي 20 تا 25 ارديبهشت ماه ودرشهرجووان جون كره جنوبي برگزارمي شود. اسامي كامل تيم اعزامي به شرح زير ميباشد:

تيم هاكي اسكيت: عليرضا صفائي فر، بهرام فرسادي لايق، اردلان گودرزي، آرش فرجود، محمد رضا مهدويان، كاوه صدقي، اميرحيدري، مجتبي آقا محمدي، فرزين اماني، پرويز پوراوليائي، ارسلان عليجاني منفرد، ميراحمد موسوي

سرمربي: احمد موحدي پويا مربيان: حسين رهسپار اميدي ووحيد رودسرابي

تيم اسكيت سرعت آقايان: ابوالفضل مجيدي آباجلو، امين مهذب نيا، مجتبي حاجي پوربالاكشه، سيد احمد استادي، محمد رضا مهدويان

مربي: سيد مجتبي سرمدي

تيم اسكيت سرعت بانوان: نگين دادخواه، مارال راسخي، نگار همايوني، سارا فرشتيان

مربي: ژيلا سروش نماينده سازمان: سيد هاشم حسيني مترجم تيم: انسيه فقيه سرپرست گروه اعزامي: عزالدين حيدري دبير فدراسيون ورزشهاي همگاني