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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۸:۰۱

يازدهمين دوره رقابتهاي اسكيت قهرماني آسيا

اسكيت بازان ايران امشب عازم كره جنوبي مي شوند

تيمهاي ملي اسكيت بانوان و آقايان و همچنين تيم ملي اسكيت هاكي كشورمان بمنظور حضور در يازدهمين دوره رقابتهاي قهرماني آسيا ساعت 8 امشب عازم سئول پايتخت كره جنوبي خواهند شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيمهاي ملي اسكيت كشورمان با 23 ورزشكار7 مربي وهمراه ساعت 8 امشب عازم سئول خواهد شد. اين بازيهاي قهرماني آسيا درطي روزهاي 20 تا 25 ارديبهشت ماه ودرشهرجووان جون كره جنوبي برگزارمي شود. اسامي كامل تيم اعزامي به شرح زير ميباشد:
تيم هاكي اسكيت: عليرضا صفائي فر، بهرام فرسادي لايق، اردلان گودرزي، آرش فرجود، محمد رضا مهدويان، كاوه صدقي، اميرحيدري، مجتبي آقا محمدي، فرزين اماني، پرويز پوراوليائي، ارسلان عليجاني منفرد، ميراحمد موسوي
سرمربي: احمد موحدي پويا  مربيان: حسين رهسپار اميدي ووحيد رودسرابي
تيم اسكيت سرعت آقايان: ابوالفضل مجيدي آباجلو، امين مهذب نيا، مجتبي حاجي پوربالاكشه، سيد احمد استادي، محمد رضا مهدويان
مربي: سيد مجتبي سرمدي
تيم اسكيت سرعت بانوان: نگين دادخواه، مارال راسخي، نگار همايوني، سارا فرشتيان
مربي: ژيلا سروش   نماينده سازمان: سيد هاشم حسيني   مترجم تيم: انسيه فقيه   سرپرست گروه اعزامي: عزالدين حيدري دبير فدراسيون ورزشهاي همگاني

کد مطلب 180866

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