قرارداد اولیه گازی ایران-عراق امضا شد/ یک مشارکت جدید گازی بین تهران-بغداد

جواد اوجی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش تولید گاز ایران در سالجاری، اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون نزدیک به 130 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاه های کشور و به مبادی مصرف انتقال داده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در برخی از روزهای زمستان امسال مصرف روزانه گاز ایران حتی به مرز 600 میلیون مترمکعب هم نزدیک شده است، تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر 71 نیروگاه، نزدیک به 14 هزار روستا، 950 شهر و بیش از 51 هزار و 200 کارخانه و صنعت بزرگ به شبکه گاز متصل هستند.

معاون وزیر نفت همچنین از امضای قرارداد اولیه صادرات گاز ایران با وزارت نیروی عراق خبر داد و افزود: بر اساس این توافق دوجانبه گاز ایران باید تا تابستان سال آینده به عراق صادر شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه قرار است گاز صادراتی ایران به عراق از منطقه ایلام به 2 نیروگاه برق المنصوره و بغداد انتقال داده شود، اظهار داشت: در فاز اول روزانه 20 و در نهایت تا 25 میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر خواهد شد.

این عضو هیات مدیره شرکت گاز در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر منبع تامین گاز مورد نیاز عراق، توضیح داد: علاوه بر برخی از میادین گازی در غرب کشور، امکان انتقال گاز فازهای پارس جنوبی به این کشور همسایه وجود دارد.

وی همچنین از آغاز ساخت خط لوله گاز مشترک ایران و عراق در خاک 2 کشور خبر داد و یادآور شد: گاز ایران از طریق یک خط لوله 42 اینچی منشعب از خط لوله ششم سراسری وارد خــاک عـراق خـواهـد شـد.

اوجـی با اعلام اینکه در ساخت این خط لوله 270 کیلومتری انتقال گاز از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان ایرانی استفاده حداکثری شده است، خاطرنشان کرد:از سوی دیگر عراق هم به منظور شتاب بخشیدن به ساخت این خط لوله در خاک خود خواستار مشارکت پیمانکاران توانمند ایرانی و معرفی آنها از سوی شرکت گاز شده اند.

صادق الیاسری مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت عراق اخیرا در گفتگو با مهر از آغاز ساخت خط لوله واردات گاز طبیعی از ایران خبر داده و گفته است: قرار است خط لوله گاز وارداتی از منطقه خسروی در غرب ایران به بغداد و بصره انتقال داده شود.

به گزارش مهر، هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای ساخت خط لوله گاز ایران - عراق 450 میلیون دلار برآورد می شود که در صورت تکمیل در مدت 5 سال امکان انتقال حدود 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عراق فراهم می‌شود.



بر این اساس، گمانه زنی‌های مسئولان دو کشور نشان می‌دهد قرارداد نهایی گازی به زودی با حضور رستم قاسمی و کریم لعیبی وزیران نفت دو کشور امضا شود.