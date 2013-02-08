نامزدهای "نگاه نو" سی و یکمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای بخش اول به شرح زیر است:
نامزدهای بهترین دستآوردهای فنی هنری
1.بابک اردلان به خاطر صدابرداری روز روشن
2.محمدرضا شیرخانلو به خاطر بازی در دهلیز
3.فرشاد محمدی به خاطر فیلمبرداری برلین منفی 7
4.حمید نعمتاله/ هادی مقدمدوست به خاطر فیلمنامه سر به مهر
5.میثم ریاحی فیلمبرداری او خوب سنگ میزند
نامزدهای بهترین کارگردانی
1.دانش اقباشاوی (تاجمحل)
2.بهروز شعیبی (دهلیز)
3.رامتین لوافی (برلین منفی 7)
4.هادی مقدمدوست (سر به مهر)
5.روحالله سهرابی (خاکستر و برف)
نامزدهای بهترین فیلم
1.برلین منفی 7 (سیامک پورشریف)
2.دهلیز (سیدمحمود رضوی مجد)
3.روز روشن (غلامرضا گمرکی)
4.سر به مهر (محمدرضا شفیعی)
5.تنهای تنهای تنها (ادریس عبدیپور)
مینو فرشچی، ابراهیم فیاض، مسعود فراستی، محمدرضا عرب، حسین زندباف، مانی حقیقی و فریدون حسنپور داوری آثار بخش نگاه نو را برعهده دارند.
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