دور جدید مذاکرات گازی ایران-عراق آغاز شد/ محور مذاکرات گازی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز شنبه 28 بهمن ماه دور جدید مذاکرات مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و عراق با محور نهایی کردن قرارداد صادرات گاز به میزبانی مشهد مقدس آغاز شده است.



بر این اساس مقامات و مسئولان شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو و نفت عراق، درباره برخی از مسائل پیش روی به منظور امضای قرارداد صادرات گاز طبیعی بین ایران و عراق مذاکره خواهند کرد.



بررسی آخرین وضعیت ساخت خط لوله مشترک گاز در خاک ایران و عراق، نحوه مشارکت پیمانکاران ایرانی در پروژه ساخت خط لوله گاز عراق، زمان بندی عملیات اجرایی و تحویل گاز طبیعی از مهمترین محورهای برگزاری این نشست گازی دوجانبه در مشهد مقدس است.



در همین حال جواد اوجی معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر از امضای قرارداد اولیه صادرات گاز ایران با وزارت نیروی عراق خبر داده و گفته است: بر اساس این توافق دوجانبه گاز ایران باید تا تابستان سال آینده به عراق صادر شود.



با توافق تهران - بغداد قرار است گاز صادراتی ایران به عراق از منطقه ایلام به ۲ نیروگاه برق المنصوره و بغداد انتقال داده شود، به طوری‌که در فاز اول روزانه ۲۰ و در نهایت تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر خواهد شد.



گاز ایران از طریق یک خط لوله ۴۲ اینچی منشعب از خط لوله ششم سراسری وارد خــاک عـراق خـواهـد شـد. در ساخت این خط لوله ۲۷۰ کیلومتری انتقال گاز از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان ایرانی استفاده حداکثری شده است.



از سوی دیگر صادق الیاسری مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت نفت عراق اخیرا از آغاز ساخت خط لوله واردات گاز طبیعی از ایران خبر داده و به مهر گفته بود: قرار است خط لوله گاز وارداتی از منطقه خسروی در غرب ایران به بغداد و بصره انتقال داده شود.



هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای ساخت خط لوله گاز ایران - عراق ۴۵۰ میلیون دلار برآورد می شود که در صورت تکمیل در مدت ۵ سال امکان انتقال حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عراق فراهم می‌شود.