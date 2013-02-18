"دولت مخفی" همچنان تعطیل است/ پخش در سال 92 در هاله ابهام

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سال 88 بود که خبر رسید پروژه‌ای با عنوان "دولت مخفی" در نخستین مراحل تولید به سر می‌برد. آن روزها داریوش ربیعی و رحمان سیفی‌آزاد به عنوان نویسندگان این اثر معرفی شدند که قرار بود به تهیه‌کنندگی حمید آخوندی و علیرضا جلالی ساخته شود. "دولت مخفی" درباره اسرای ایرانی در عراق با موضوع زندگی شهید آزاده سیدعلی‌اکبر ابوترابی و برگرفته از زندگی شهید ابوترابی و خاطرات واقعی او در زمان اسارت در عراق است.

چندی بعد ربیعی به تحقیقات اولیه این پروژه اشاره کرد که توسط ریحانه بهبودی انجام شده و تحقیقات جامع او، مشاوره با موسسه پیام آزادگان و استفاده از کتاب و عکس‌ها، اطلاعات خوبی در اختیار نویسندگان گذاشته است. مرحله نگارش به همین منوال پیش رفت تا اردیبهشت 89 که اعلام شد متن فیلمنامه کامل شده است و پس از آن در گیر و داری که متن دچار بازنویسی و تحول می‌شد، تهیه‌کنندگان که به دنبال بهترین کارگردان برای به تصویر درآوردن آن بودند، با عبدالحسن برزیده وارد مذاکره شدند.

اسفند 89 زمان اعلام رسمی سپرده شدن پروژه "دولت مخفی" به برزیده بود. کسی که پس از "مثل هیچکس" که سال 87 از شبکه دو پخش شده بود، با این مجموعه 26 قسمتی دومین سریال خود را تجربه می‌کرد. با این وجود نزدیک شدن سریال به مرحله تولید کماکان در پیچ و خم فیلمنامه گیر کرده بود و در خبر دیگری در مرداد 90 اعلام شد این‌بار کارگردان بازنویسی نهایی سریال را به انجام می‌رساند.

پس از این بود که پروژه وارد مرحله پیش‌تولید شد و انتخاب لوکیشن‌های سریال آغاز شد. قرار بود نخستین لوکیشن‌ها در شمال کشور و اردوگاهی واقع در حوالی شهریار باشد و بازیگران نیز از دو حوزه سینما و تلویزیون انتخاب شوند.

آبان 90 مهلت دیگری بود که به عنوان زمان کلید خوردن سریال معرفی شد. پیش‌بینی اولیه از زمان تصویربرداری نیز هشت ماه اعلام شد و با وجود همه پستی و بلندی‌ها، دومین ساخته سریالی برزیده اسفند 90 کلید خورد.

"دولت مخفی" درباره سعید با بازی پژمان بازغی از جوانان جنوب کشور است که با شروع جنگ پدر خود را از دست می‌دهد. لاله اسکندری نقش شخصیتی به نام پروانه را بازی می‌کند. سعید به پروانه علاقمند است، اما هر بار که این‌ دو نفر تصمیم به ازدواج می‌گیرند، اتفاقی باعث می‌شود این ازدواج صورت نگیرد. از دیگر بازیگرانی که در سریال "دولت مخفی" ایفای نقش می‌کنند، می‌توان به مهتاج نجومی، مریم بوبانی و مریم سلطانی اشاره کرد.

اما ماجراهای این سریال اینجا به پایان نرسید و این پروژه با وجود طی کردن تمام این مراحل نتوانست یک‌سالگی خود را جشن بگیرد و اکنون نیز 40 درصد از مراحل ساخت آن باقی مانده است. در حالی که پیش از این از پخش "دولت مخفی" در سال 92 خبر داده شده بود. این پروژه از 17 دی تعطیل شده است و اکنون بیش از یک ماه از توقف آن می‌گذرد و هنوز هیچ مقام رسمی و مرتبط با این سریال نظر نهایی و قطعی را درباره سرنوشت آن اعلام نکرده است.

در سال 91 سریال‌های دیگری نیز در مرحله نگارش، پیش‌تولید و ساخت به دلیل مشکلات مالی سازمان صدا و سیما متوقف شدند و مشخص نیست چه کسی در این زمینه در جایگاه پاسخگویی قرار دارد. آن هم زمانی که سیما جشنواره‌ای برای خود تدارک دیده و برای ایجاد فضای رقابتی تلاش می‌کند، فضایی که اکنون عملا قابل دستیابی نیست.