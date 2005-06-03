اختتاميه هشتمين دوره كلاسهاي مهدالرضاي آستان قدس رضوي

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد ، حجت الاسلام سيد جلال حسيني رئيس اداره علوم قرآن وحديث آستان قدس رضوي در ارتباط با اين كلاس ها گفت : در هشتمين دوره كلاسهاي مهدالرضا(ع) كه در 130 كلاس و 50 شعبه مشهد مقدس برگزار شد ، جمعا 3700 دختر و پسر پيس دبستاني شركت كردند .

وي تعداد دختران را 2200 و پسران را 1500 نفر اعلام كرد و افزود : در اين دوره 9 ماهه كه از ابتداي مهر ماه سال گذشته تا پايان ارديبهشت سال جاري ادامه داشت ، فراگيران علاوه بر تسلط كامل به روخواني 30 جزء قرآن كريم ، با مفاهيم قرآني آشنا شده و به حفظ آيات وسوره ها پرداختند .

وي به وجود يكصد نفر مربي به همراه كارورزان مركز تربيت مدرس اداره آموزش علوم قرآن و حديث آستان قدس رضوي براي آموزش اين جمع اشاره كرد و گفت : فراگيران هفته اي 3 روز و در هر روز 2 ساعت در كلاسها حضور يافتند .

حسيني اضافه كرد : فراگيران در 17 جلسه تابستاني روانخواني قرآن كريم را خواهند آموخت و مي توانند در سطوح بالاتر اين اداره شركت كنند .

وي تعداد آموزش ديدگان كلاس هاي مهدالرضا (ع) طي دوره هاي گذشته در مشهد حدود 20 هزار نفر ذكر كرد و افزود : علاوه بر اين جمع كثيري از كودكان پيش دبستاني در 25 شهرستان و شهرهاي تهران ،يزد،كرمان ، رفسنجان و دامغان در كلاس هاي مهد الرضا(ع) اين اداره آموزش ديدند .

وي گفت : به دليل كثرت جمعيت ، اختتاميه هشتمين دوره طي 9 روز با برنامه هاي مشابه در اين محل برگزار مي شود .

كلاس هاي قرآني ويژه كودكان پيش دبستاني از سال 1377 آغاز شده و توفيقات بسيار چشمگيري نيز داشته است .