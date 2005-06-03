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۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۴

اختتاميه هشتمين دوره كلاسهاي مهدالرضاي آستان قدس رضوي

مراسم اختتاميه هشتمين دوره كلاسهاي پيش دبستاني مهد الرضا (ع) اداره آموزش علوم قرآن و حديث آستان قدس رضوي در محل دارالقرآن الكريم واقع در صحن جمهوري اسلامي حرم مطهر حضرت رضا (ع) برگزار شد .

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد ، حجت الاسلام سيد جلال حسيني رئيس اداره  علوم قرآن وحديث آستان قدس رضوي در ارتباط با اين كلاس ها گفت : در هشتمين دوره كلاسهاي  مهدالرضا(ع) كه در 130 كلاس و 50 شعبه مشهد مقدس  برگزار شد ، جمعا 3700 دختر و پسر پيس دبستاني  شركت كردند .

 وي تعداد دختران را 2200 و پسران را 1500 نفر اعلام كرد و افزود : در اين دوره 9 ماهه كه از ابتداي  مهر ماه سال گذشته  تا پايان ارديبهشت سال جاري ادامه داشت ، فراگيران علاوه بر تسلط كامل  به روخواني 30 جزء قرآن كريم ، با مفاهيم قرآني آشنا شده و به حفظ آيات وسوره ها پرداختند .

 وي به وجود يكصد نفر مربي به همراه كارورزان مركز تربيت مدرس  اداره آموزش علوم قرآن و حديث  آستان قدس رضوي  براي آموزش اين جمع اشاره كرد و گفت : فراگيران هفته اي 3 روز و در هر روز 2 ساعت در كلاسها حضور يافتند .

 حسيني اضافه كرد : فراگيران در 17 جلسه تابستاني روانخواني قرآن كريم را خواهند  آموخت و مي توانند در سطوح بالاتر اين اداره شركت كنند .

 وي تعداد آموزش ديدگان كلاس هاي   مهدالرضا (ع) طي دوره هاي گذشته در مشهد حدود 20 هزار نفر ذكر كرد و افزود : علاوه بر اين جمع كثيري از كودكان  پيش دبستاني در 25 شهرستان و شهرهاي تهران ،يزد،كرمان ، رفسنجان و دامغان در كلاس هاي مهد الرضا(ع)  اين اداره آموزش ديدند .

 وي گفت : به دليل كثرت جمعيت ، اختتاميه هشتمين دوره طي 9 روز با برنامه هاي مشابه در اين محل برگزار مي شود .

 كلاس هاي قرآني ويژه كودكان پيش دبستاني از سال 1377 آغاز شده  و توفيقات بسيار چشمگيري نيز داشته است .

کد مطلب 191090

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