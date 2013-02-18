به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه مستند در قالب یک مسابقه تلویزیونی تهیه شده و بخش‌های جذاب و بدیعی در آن گنجانده شده است. قالب برنامه اینگونه است که 12 نفر از جوانان در دو گروه 6 نفره تقسیم شده و به رقابت می‌پردازند. ویژگی مسابقه و مراحل مختلف آن این است که پیش‌بینی گروه برنده غیرممکن است.

تهیه‌کننده سری جدید مسابقه مستند "فرمانده" با اشاره به نزدیک شدن بیننده به شخصیت جوانان شرکت‌کننده و همذات‌پنداری با آنها گفت: در نمونه‌های مشابه این مستند، مسابقه محور اصلی فعالیت بوده اما در این مسابقه مستند، شرکت‌کنندگان و مسابقه‌دهندگان و شخصیت خاص هر کدام مورد توجه قرار می‌گیرد و بیننده تشویق می‌شود تا سرانجام هر شرکت‌کننده را در موقعیت‌های مختلف تا پایان دنبال کند.

مهدی مطهر ادامه داد: در این مسابقه مستند سردار علی مسجدیان از فرماندهان دفاع مقدس، به عنوان فرمانده عملکرد شرکت‌کنندگان را با کمک دستیارانش مهدی گلکار و هاشم قنبری قضاوت کرده‌اند. ساز و کار مسابقه اینگونه است که در هر قسمت هم گروهی که موفقیت کمتری کسب کرده، پس از مشورت یک نفر را به فرمانده پیشنهاد می‌کنند تا از گردونه مسابقه خارج شود.

تهیه‌کننده "فرمانده" در توضیح برنامه عنوان کرد: بنابراین در هر مرحله یک نفر از گروه بازنده حذف می شود. البته در بخش‌هایی که تعداد نفرات گروه‌ها تفاوت فاحش پیدا کند، بنا بر نظر فرمانده افرادی از گروه برنده به گروه دیگر منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه لوکیشن اصلی این مستند، پادگان سید الشهدا (ع) در زیباکنار بوده است، گفت: البته بخش‌هایی از مستند نیز در شهر، روستا و حتی جنگل تصویربرداری شده است.

تهیه‌کننده مسابقه مستند فرمانده درباره زمینه‌های مختلف این مسابقه مستند گفت: جذب دانش‌آموزان در دو شهر مختلف و ارائه برنامه‌های فرهنگی برای آنها، مسابقه پینت بال در دل جنگل، مسابقه رالی در دشت و کوه، آشپزی برای سربازان پادگان آموزشی، گذر از میدان موانع نظامی، ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی به ساکنان دو روستا و برنامه‌هایی از این دست، فعالیت‌هایی است که برای شرکت‌کنندگان در این مستند در نظر گرفته شده بود.

مهدی مطهر همچنین از آماده‌سازی مقدمات برای ساخت مجموعه دوم این مستند در ایام عید نوروز خبر داد و گفت: جوانان علاقمند برای شرکت در این مسابقات می‌توانند به سایت www.farmandeh.tv مراجعه و ثبت‌نام کنند تا مقدمات انتخاب شرکت‌کنندگان اصلی از میان آنها فراهم شود. وی همچنین اعلام کرد جایزه قابل توجهی به قهرمان این مسابقه مستند که لقب "فرمانده جوان" خواهد گرفت، اعطا خواهد شد.

در این مسابقه مستند که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، حدود 50 نفر عوامل ساخت هستند و حامد شکیبانیا کارگردانی آن را بر عهده داشته است. زمان و چگونگی پخش این مسابقات متعاقبا اعلام می‌شود.