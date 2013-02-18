به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال مذاکراتی که مسئولان باشگاه پرسپولیس با همتایان خود در باشگاه رئال مادرید اسپانیا داشتند قرار است روز سه شنبه مدیر مدارس فوتبال این باشگاه وارد تهران شود. قرار است وی ضمن حضور در تمرین روز سه شنبه پرسپولیس از امکانات مجموعه ورزشی شهید درفشی فر و همچنین ورزشگاه امام رضا(ع) بازدید کند.

نماینده باشگاه رئال مادرید قرار است در سفر خود به تهران ملاقاتی هم با محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس داشته باشد تا راه های همکاری رئال مادرید با این باشگاه ایرانی را بررسی کنند. در صورت توافق مسئولان باشگاه رئال مادرید این احتمال وجود دارد که این باشگاه در تهران مدرسه فوتبالش را دایر کند.